Vatovavy-Fitovinany – Un partenariat au service de la population

Un partenariat technique a été signé dans le monde des médias entre Nicolas Rabemananjara, président directeur général de Tv Plus Madagascar, et Beboarimisa Ralava, fondateur de BR-FM à Manakara. Ce partenariat consiste en un partage de contenus à diffuser entre les deux médias de la région Vatovavy-Fitovinany.

L’objectif commun de BR-FM et de Tv Plus est d’élargir le mieux possible la population cible de leurs productions respectives, mais surtout les échanges d’informations pour en faire profiter la population. Les deux promoteurs sont natifs de la région, et ils voient dans ce partenariat une action collective pour le développement de Vatovavy-Fitovinany.

Beboarimisa Ralava qui a déjà été successivement ministre des Transports, puis de l’Environnement, est engagé personnellement dans des actions sociales, notamment dans sa région natale.