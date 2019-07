Transport urbain -L’anarchie règne en maître

Certaines lignes de bus enfreignent les règles en raccourcissant, à leur guise, l’itinéraire prévu. Les cahiers de charge ne sont guère respectés.

Pour la énième fois, les usagers tirent la sonnette du fait des entorses aux cahiers de charges qui est devenu leur pain quotidien. « J’ai pris le bus 144 à Tsaralalana. Puis, dès que le bus a redémarré, ils nous ont annoncé que l’itinéraire va changer et que les passagers vont devoir descendre à l’arrêt de la météo à Ampasam­pito, alors que le terminus devrait être à Ambohimahitsy. C’est la quatrième fois que cette situation m’arrive », témoigne Voahirana, une marchande qui avait pris le bus pour aller à Mahazo. « Je vais déposer une plainte par rapport à cette situation », ajoute-t-elle. Ce n’est pas un cas isolé puisque des cas similaires se produisent tous les jours. Ce fut le cas du chauffeur de bus 015 qui avait écopé d’une peine d’emprisonnement avec des dommages et intérêts après avoir transgressé son itinéraire.

Un bilan a été dressé par rapport à ce genre de situation. Plus de soixante plaintes ont été reçues jusqu’à maintenant auprès de la direction des transports et de la mobilité Urbaine qui est l’autorité compétente pour recevoir les plaintes des usagers des coopératives urbaines. « Les vingt-quatre plaintes ont été reçues pour l’union « Fitaterana Mendrika Anta­nanarivo » ou FMA jusqu’à présent. Les causes sont surtout le non-respect des itinéraires ainsi que la mauvaise qualité du service », indique Landy Raveloson, Directeur des transports et de la mobilité urbaine auprès de la CUA.

Plaintes

Alors que le cahier des charges indique clairement les itinéraires pour chaque bus dans chaque coopérative, la transgression est de plus en plus pratiquée. « Les cahiers des charges sont clairs en évoquant les obligations des parties, entre autres, les transporteurs, les coopératives et les responsabilités des usagers

(…) Ceux qui transgressent les règles établies doivent être punies », souligne le directeur. Pour faire valoir leur droit, les usagers doivent envoyer une plainte via un message. La plainte doit être normalement suivie des confrontations des auteurs de l’infraction, précédées d’une notification. « L’usager victime doit envoyer via un sms les plaintes suivies du numéro de plaque du bus ainsi que des détails de l’infraction », explique encore le responsable.

Dans ce cas, les peines pourraient aller d’un retrait des papiers, d’une mise en fourrière, jusqu’à un retrait définitif de la licence pour le conducteur indélicat. En outre, en termes de contrôle, des opérations de vérification sont en cours pour les transporteurs. La vérification porte sur l’autorisation d’exploiter ainsi que l’autorisation d’itinéraire. Elle a pour objet de voir le respect des itinéraires et la régularité des papiers.