Football – Jeux des Îles – Trois expatriés dans la sélection

Outre la participation malgache à la Coupe d’Afrique des nations en Egypte, Madagascar se prépare en ce moment aux Jeux des Îles.

La liste des retenus connue. La direction technique de la Fédération Malgache de Football a publié, ce mardi, la liste des membres de l’équipe nationale pour les dixièmes Jeux des Îles de l’océan Indien à l’île Maurice du 19 au 28 juillet.

La liste est composée de vingt-trois joueurs. Trente cinq présélectionnés, repérés durant les différentes phases du championnat national et de la coupe de Madagascar, ont déjà suivi le regroupement au centre national de Carion depuis de 18 juin.

Trois expatriés figurent dans la liste à savoir Rinjala Raherinaivo de Suisse, Simouri Olivier Jimmy de La Réunion et Rhino Michel Randria­manjaka des Sey­chelles. La direction technique a confié le poste du head coach à Romuald Felix Rakotondrabe, dit Roro, assisté par Mamonjisoa, Lemark Johansson Andria­mahefa chargé de la préparation physique et Jeannot Paul Razafindralambo préparateur des gardiens de but.

« Jimmy Simouri attend encore son billet d’avion qui devrait être pris en charge par le ministère de la Jeunesse et des Sports… Déjà en regroupement depuis quelques jours, Rhino est, pour sa part, parti quelques jours régler des dossiers aux Seychelles et sera de retour vendredi », explique le coach Roro sur les cas des expatriés.

Plan B

«L’attaquant, Heritiana Fabien Rabetany du FC Vakinankaratra a demandé la permission de rentrer quelques jours à Antsirabe et n’est plus revenu. Ainsi, nous l’avons remplacé par l’ancien attaquant de la CNaPS, Rinjala Raherinaivo qui évolue en Suisse et est, en ce moment, de passage au pays », a ajouté le sélectionneur en vue des Jeux de Maurice. Outre les expatriés, l’équipe nationale est représentée par neuf clubs du pays dont quatre chacun pour Fosa Junior et la CNaPS, trois pour Adema et Jet Mada, et un chacun pour Ajesaia, 3FB, FC Ilakaka, Elgeco Plus, Fomela et CFTFC.

Les deux premières semaines de la préparation ont été axées sur la condition physique, le travail technico-tactique et mental. « Nous comptons effectuer un match test ce samedi à Mahamasina. Le club sparing partener reste encore à confirmer », a annoncé Romuald Rakotondrabe. Concernant la répartition des groupes, la Grande île rencontrera Maurice et Seychelles en match de poule.

Quatre équipes constituent l’autre groupe notamment la Réunion, les Como­res, Mayotte et les Maldives. En 2015, lors de la dernière édition à la Réunion, Mada­gascar avait quitté le navire à une marche de la finale.

Les 23 Barea

Gardiens:

1-Heriniaina Erysse Raveloson

2-Andoniaina Andriamalala

Défenseurs:

3-Patrick Ratahinjanahary

4-Marcel Richard

5-Jean Claude Marobe

6-Odon Ricky Ramiandrison

7-Andriniaina Ramananandro

8-Tantely Avotriniaina Rabarijaona

9-Radoniaina Rabemanantsoa

10-Gilbert Tovondrainy

11-Niaina Tsilavina Ramahandrison

Milieux:

12-Tsiry Mirado Razafindrasata

13-Miandrisoa Tojo Ramanitrandrasana

14-Andrianantenaina Franck Aimé Rafanoharana

15-Tendry Manovo Randrianarijaona

16-Rhino Michel Randriamanjaka

17-Onjaniaina Patrick Hasinirina

18-Xavier Frederic Razafindrakoto

Attaquants:

19-Mario Carlos Ravelomanantsoa

20-Tojonirina Rabodoharisoa)

21-Ruffin Andrianambinina

22-Rinjala Raherinaivo

23-Simouri Olivier Jimmy