Concours vidéoludique – « Ekolograma » sensibilise sur le changement climatique

Promouvoir le respect de l’environnement et nos ressources naturelles, tout en mettant en avant la lutte contre le changement climatique, tels sont les lignes directives d’« Ekolograma » qui se présente comme un concours vidéoludique unique en son genre. Ce dernier, initié par le Cercle Germano-Malagasy/Goethe-Zentrum (CGM /GZ) à Analakely,. lance un concours national pour la production d’un clip vidéo. Les participants sont alors invités à créer une vidéo d’une durée d’une minute (1 mn) pour sensibiliser autour de cette cause commune en faveur de l’environnement.

Le concours s’adresse aux cinéastes et vidéastes professionnels ou amateurs qui sont appelés à produire seul ou en groupe un clip vidéo. Que vous soyez muni d’un appareil photo professionnel ou d’un simple smartphone, vous êtes libre d’y participer et de retranscrire en vidéo votre vision de cette thématique. Le projet doit être dirigé par des personnes résidant à Madagascar, âgées de 18 ans ou plus. La demande doit comprendre un curriculum vitae (CV) du participant ou du représentant du groupe. Les clips vidéo seront postés sur un compte Instagram qui va être créé pour le projet. Par la suite, le public peut commenter et « liker » les clips.

Trois clips ayant le plus de « like » gagnent un séjour, tous frais payés à Antananarivo, du 29 juillet au 04 août. Ils participeront à un atelier de cinq jours au CGM/GZ, avec le réalisateur germano-grec Stefanos Pavlakis. Au-delà de cet atelier, ils créeront ensemble un autre clip vidéo d’environ deux minutes cette fois, sur la sensibilisation exclusive des jeunes sur la même thématique. Ce clip vidéo sera par la suite diffusé sur plusieurs stations de télévision et en ligne. Les participants sont conviés à envoyer en version MP4 full HD par « WeTransfer » à l’adresse mail il@cgm-mada.de au plus tard le 15 juillet.