CAN 2019 – Le délestage met Alasora en ébullition

Des supporters des Barea sont descendus dans les rues dimanche soir en allumant des pneus. À cause d’une coupure d’électricité.

Les nerfs à fleur de peau. Un délestage a mis en ébullition certains quartiers d’Alasora lors du dernier match des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019, ayant opposé les Barea de Madagascar à l’équipe nationale nigériane, les Super Eagles. En état d’énervement total, des supporters de la sélection malgache sont descendus dans la rue pour chahuter la Jirama. Cris, colère et rage ont saisi les environs. Lorsque la tension a atteint son summum, la horde de riverains ayant manifesté sa colère a bloqué la route. Des pneus ont même été allumés au beau milieu de la chaussée empêchant ainsi la circulation des véhicules.

Aux alentours de 18h30, une trentaine de minutes avant même le coup d’envoi, les quartiers frappés par la coupure de courant sont déjà plongés dans l’obscurité. N’ayant pas encore compris que cela allait durer pendant plus d’une heure, les supporters des Barea de Madagascar étaient restés dans leurs foyers respectifs, dans l’espoir que les responsables prennent les dispositions nécessaires avant le début du match pour que l’électricité revienne.

À 19 heures tapante, l’arbitre a donné le coup d’envoi, mais Alasora plongeait encore dans le noir.

Une vive tension s’est, du coup, emparée des environs et un attroupement a commencé à se former dangereusement. La joie a néanmoins jailli de l’atmosphère délétère lorsque les fans des Barea descendus dans la rue ont su que leur équipe a marqué un but, signé par Lalaina Nomenjanahary face aux aigles nigérians, triple champion d’Afrique, à la 13e minute.

Bien que le délestage ait eu beau perdurer pendant toute la première période, l’amorce de la victoire malgache créé une ambiance conviviale, entretenue par des badauds qui exultent d’une joie incommensurable jusqu’au point de mettre de côté leur rage noir, attisé par un délestage qui sévi la où il ne faut pas.

Sécurisation

Après la première mi-temps, les riverains ont croisé les doigts pour que le courant revienne avant la reprise du match, mais c’était comme s’ils étaient en train d’attendre les moines de l’Abbée.

Vers 19h50, au début de la seconde période, la lumière est enfin revenue. En un éclair, les férus de football pourtant prêts à en découdre, ont regagné leurs foyers pour être scotchés devant la télévision où les Barea ont infligé une domination outrageuse aux Supers Eagles en les chargeant à coups de cornes en tirant un coup franc magistral finalisé par Andrea Carolus, de son vrai nom Charles Andriamanitsinoro, qui a fini dans les filets du gardien nigérian à la 53e minute. Après la rencontre, les supporters des Barea sont revenus dans les rues, cette fois-ci pour savourer la victoire de l’équipe nationale avec les compatriotes.

« Les Barea se sont qualifiés aux huitièmes de finale. Ils vont affronter dimanche soir les Léopards de la République démocratique du Congo. On souhaite vivement qu’il n’y ait plus de coupure de courant au moment des matchs », s’insurge Robin Ramandrinarivo, habitant d’Ankadievo Alasora.

« Aucune casse n’est enregistré pendant ce bras de fer avec la Jirama. Nous avons fait tout ce qui nous était possible pour calmer la foule. Il a fallu veiller à ce qu’il n’y ait pas de débordements et aussi s’assurer que des malfaiteurs n’en profitent pour sévir », indique le chef du poste avancé de la gendarmerie nationale à Alasora.