Demande d’extradition rejetée

François Rakotozafy, ministre de la Justice, confirme que les autorités judiciaires béninoises ont rejeté la demande d’extradition de Raoul Rabekoto, ancien directeur général de Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS). Selon le garde des Sceaux de la République, l’absence d’accord de coopération judiciaire entre Madagascar et le Bénin en serait la principale raison. Il y aurait, également, le fait que la démarche n’ait pas été conforme à des dispositions du code pénal béninois. Selon le ministre Rakotozafy, la justice malgache compte mettre en conformité aux recommandations aux textes béninois la demande d’extradition de Raoul Rabekoto et la relancer. Celui qui est, également, l’ancien président de la Fédération malgache de football (FMF), est sous la coupe d’une condamnation pour détournement de derniers publics. S’étant abrité en Europe, il a été arrêté à Cotonou, capitale économique du Bénin, le 19 novembre, dans le cadre d’une mission de la FIFA. Depuis quelques semaines, le fait que ses comptes sur les réseaux sociaux soient de nouveaux actifs motive des questionnements sur le fait s’il a été libéré ou non.