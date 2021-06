Région Diana – Entre ruée et doutes sur les vaccins

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté le 17 mai dans la région Diana . Après un lent démarrage, elle s’est progressivement accélérée.

Dans la ville d’Antsiranana, une nouvelle étape a été franchie car depuis jeudi dernier , cette vaccination est désormais accessible à toute personne de plus de 18 ans, si elle était, à l’arrivée, proposée à un public restreint comme les personnes de plus de 70 ans, les personnes de plus de 69 ans souffrant d’une comorbidité, ainsi que les professionnels de santé et les éléments des forces de l’ordre.

Depuis le début de ladite campagne jusqu’ici, la direction régionale de la santé publique Diana a enregistré au total 2 404 personnes qui ont reçu leur première dose, et sont complètement vaccinées dans toute la région dont 1­217 dans la ville d’Antsiranana, 224 à Antsiranana-II, 263 à Ambilobe et 504 Nosy Be, soit 1% de la population.

À croire cette statistique, les populations de l’île aux parfums sont les plus nombreuses à se faire injecter les premières doses nécessaires pour être immunisées contre la Covid-19.

En tout cas, c’est à partir de l’annonce de l’ouver- ture de la vaccination à toute la population de plus de 18 ans, que beaucoup d’Antsiranais se sont précipités sur le vaccin. Et d’autres hésitent.

Les Indiens en masse

Depuis quelques jours , la ville d’Antsiranana a fait face à­ une ruée sur les inscriptions au vaccinodrome installé au gymnase couvert qui carbure au rythme d’environ cent piqures quotidiennes. Mention particulière pour la congrégation indienne de la capitale du Nord qui a mobilisé massivement ses membres pour se faire vacciner .

Car Nosy Be a dépassé ce rythme, un vaccinodrome ouvrira ses portes vendredi prochain en présence du ministre de la Santé publique, selon les informations fournies.

« Le rythme sera encore plus soutenu prochainement à Nosy Be, et on espère atteindre le seuil de cinq cents injections par jour jusqu’au 17 juin » a affirmé Dr Lethicia Lydia Hermine, directeur régional de la santé publique . Elle a ajouté, en outre, que cet engouement a, néanmoins, connu une petite baisse à la suite d’un incident survenu samedi dernier à Ansiranana quand une femme a succombé deux jours après avoir reçu la dose d’un vaccin contre la Covid-19.

Selon les explications, il s’agissait d’une pure coïncidence car elle avait eu une hernie ombilicale, un ulcère de l’estomac et un kyste biliaire. Quelques heures après une intervention chirurgicale, elle a été décédée.