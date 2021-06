Maison de la culture Boeny – Akory haly aux artistes et journalistes

« Akory Haly » est la troisième Maison de la Culture et de Communi­cation construite dans la région Boeny, après celle d’Antsiranana et de Toamasina. Cette infrastructure entre dans le cadre du projet présidentiel avec la collaboration du ministère de la Communication­et de­ la ­culture a été inaugurée officiellement mercredi dernier.

Le PRM Andry Rajoelina assisté du ministre de Tutelle, Lalatiana Rakotondrazafy ainsi que les staffs présidentiels et les autorités locales dont le Gouverneur, Mokhtar Andriantomanga, les parlementaires étaient présents à cette cérémonie qui s’était déroulée dans l’enceinte de la Maison mère de la Culture à Mangarivotra.­« La priorité est axée au développement et à la mise en valeur de la culture et des journalistes locaux. », a souligné le PRM.

Le grand bâtiment est composé d’une grande salle de spectacle ou Auditorium d’une capacité de cinq ­cent cinquante personnes et appelée « Oadraha ».

Une grande salle de réunion pourra également accueillir des conférences ainsi que des formations tandis qu’une autre pièce est disponible pour les expositions. Par contre, un bureau est réservé aux membres de l’Ordre des Journalistes de Madagascar et les artistes possèdent également leur bureau.

La maison de la Culture et de la Communication est aussi dotée d’une bibliothèque et d’une salle informatique avec une connexion internet pour les journalistes.