Inscription au baccalauréat – Les candidats du LTI Alarobia favorisés

Les candidats au baccalauréat du Lycée Technique Alarobia bénéficient d’un délai de grâce pour l’inscription. Ce lycée a servi de CTC-19 durant deux mois.

Vu le contexte sanitaire et le retard des dossiers des candidats au baccalauréat du LTI Alarobia, un délai de grâce est accordé selon les explications afin que les lycéens puissent compléter et remettre leurs dossiers à l’office du baccalauréat. « Le LTI Alarobia a été changé en un centre de traitement de Covid-19. La situation étant exceptionnelle nous avons accepté le report de la date de dépôt des candidatures », explique le directeur de l’office du baccalauréat, joint au téléphone, hier.

Dans la province d’Anta­nanarivo, le nombre de candidats ayant retiré les fiches d’inscriptions est de soixante-dix-huit mille neuf cent vingt-neuf, les inscrits sont actuellement de soixante-dix-sept mille neuf cent quarante-sept. Le nombre d’inscrits a connu une augmentation par rapport à la dernière session. Selon une source auprès du MESUPRES, soixante-dix mille cinq cents étudiants ont été inscrits à la dernière session. Une nette augmentation a été constatée cette année.

Dans les autres provinces, le nombre de candidats inscrits commence à se finaliser. La province d’Antanana­rivo enregistre le plus grand nombre de candidats par rapport aux autres provinces. Dans la province de Mahajanga, sur les dix-sept mille six cent cinquante prévus, dix-sept mille six cent quarante-huit candidats se sont inscrits cette année.

Prévisions

Pour la province de Toliara, seize mille quatre cent candidats se sont inscrits cette année, alors que les prévisions étaient de dix huit mille candidats. À Fianarantsoa, dix-sept mille candidats sont répertoriés, douze mille sept cent quatre-vingt-six pour Antsira­nana, alors que treize mille trois cent quatre-vingt-quatorze étaient prévus. Enfin dans la province de Toama­sina, près de vingt-huit mille candidats ont été enregistrés, alors que vingt-trois mille cent quatre vingt ont été inscrits durant la dernière session.

Les convocations des candidats seront distribuées un mois avant l’examen et ce sera au mois de juillet, selon le directeur de l’office du baccalauréat. Les différents préparatifs vont débuter lorsque les chiffres officiels des candidats seront finalisés.