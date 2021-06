Infrastructures sportives – Le terrain Maître Kira en dimension réduite

Des améliorations sont apportées au stade Maître Kira de Toliara. Le terrain de football récemment revêtu de tapis synthétique connaît un léger redimensionnement.

Changement. Le terrain du stade Maître Kira de Toliara passe à une dimension plus réduite. De 104m x 64m auparavant, il passe aujourd’hui à 90m x 64m. En plus des diverses modifications du stade Maître Kira pour en faire un stade « Manara-penitra », le terrain subit également un relooking. « Les dimensions de 90m x 64m se conforment aux normes internationales en matière d’infrastructure sportive. Ces normes sont inscrites dans les lois du jeu, ou loi du Football, élaborées par l’International Football Association Board (IFAB). Il existe entre autres dix-sept lois dont les dimensions des terrains de football » explique Franklin Andriamanarivo, directeur régional de la Jeunesse et des sports, Atsimo Andrefana.

Les dimensions de terrain comprises entre 90m et 120m de longueur, et 45m et 90m de largeur sont accordées par cette instance internationale. Le tapis synthétique a été alors commandé dans ce format. « Il n’y a pas lieu de s’inquiéter sur cette dimension révisée. Toliara a certes l’habitude de jouer sur un terrain plus long, mais cela n’enlève en rien le fait que c’est un terrain normé qui peut recevoir des compétitions » rassure le premier responsable des Sports dans l’Atsimo Andrefana. Le terrain est un sol stérile recouvert de tapis synthétique, sur lequel du sable et du caoutchouc seront répandus afin d’assurer le bon rebondissement des ballons.

Naturel

Le terrain est par ailleurs entouré d’une piste d’athlétisme de sept couloirs, qui passera incessamment à huit. La piste suit également la norme de 400m de longueur. Un sautoir, une tribune avec des sièges, des infrastructures sanitaires composeront le stade « Maître Kira ». Cette légende du football malgache dont le stade d’Andaboly porte le nom depuis 1997, a importé du gazon spécial en provenance d’Afrique du Sud pour le terrain de football du stade de Toliara.

L’infrastructure a certes connu un manque d’entretien, mais de nombreux sportifs Tuléarois auraient voulu conserver ce gazon, et chercheraient plutôt à l’entretenir qu’à l’enlever. À leur décharge, les compétitions de haut niveau dans le monde se jouent sur des terrains à gazon naturel. D’ailleurs, les alentours directs du terrain de football d’Andaboly Toliara comportent encore une infime partie de gazon naturel. Le ministre de la Jeunesse et des spor ts, Rober to Tinoka Raharoarilala, est venu constater de visu l’avancement des travaux.

Le chantier devrait s’achever dans quelques semaines, il est pris en charge par l’entreprise RMH. Mille deux cents athlètes et sportifs, représentant les vingt-deux ligues d’Atsimo Andrefana sont venus au stade relooké de Maître Kira Andaboly pour recevoir des aides sociales de la part du ministre. « L’éducation physique de qualité pour tous a été aussi lancée mardi dernier. Les habitants de Toliara sont incités à faire une marche de 20mn par jour suivie de gymnastique, pour être en bonne santé» exhorte Franklin Andriamanarivo. À noter que le gymnase couvert de 4 000 places se trouve dans sa phase de pose des fondations. Son achèvement est prévu en 2022 avec la piscine olympique du jardin de la mer.