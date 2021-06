Filière vanille – La perverse fixation des prix

Les acteurs de la filière vanille sont majoritairement contre l’interventionnisme étatique dans la fixation des prix, notamment en ce qui concerne le prix à l’export. La crainte étant que l’intervention en question ait des répercussions contraires aux résultats escomptés. De son côté, le ministère du Commerce parle plutôt d’une prise de responsabilité de l’État en concertation avec toutes les parties prenantes.

«Pour cette campagne 2021-2022, les prévisions des planteurs quant au kilo de la vanille verte sont allées jusqu’à 20 000 ariary. Aussi, fixer un prix plancher de 75 000 ariary ne peut que les réjouir et jouer en leur faveur. D’autant plus que ce prix est déjà nettement mieux comparé à celui de la précédente campagne de la vanille verte ». C’est ce que nous a confié Joro (nom d’emprunt), un acteur qui travaille de près avec les planteurs des régions Sava et Analanjirofo.

En effet, la publication de la circulaire ayant pour objet le Prix de la vanille, et qui était signée conjointement par la ministre de l’Industrie, du com­merce et de l’artisanat et le ministre de l’Economie et des finances le 14 mai dernier, a soulevé des tollés du côté des citoyens en général, et des acteurs de la filière concernée en particulier. Et il convient de dire que le communiqué sorti par les deux ministères au 18 mai n’a fait qu’envenimer la situation.

Malgré toutes les critiques à l’encontre de cette décision étatique de fixer des prix planchers au producteur et à l’export, la majorité des acteurs et des analys­tes de la filière vanille ont loué la décision ministérielle de fixer le prix minimum au produc­teur à 75 000 ariary, si elle va vraiment s’appliquer. « Il faut un prix rémunérateur aux producteurs, et ce prix fixé par l’Etat l’est » a souligné Yssouf Mevazara, président d’honneur des Syndicats des planteurs Sempala et Fimpala. Zakir Houssen Mamodaly, président de la Chambre du commerce et d’industrie de la Sava s’aligne également sur ce point. « Le prix de la vanille verte de 75 000 Ar ne pose pas vraiment problème aux producteurs parce qu’une fois préparé, le kilo peut revenir à 150 ou 160 dollars » explique-t-il. Ce qui pose problème, selon eux, « c’est le fait d’avoir fixé le prix à l’export à 250 dollars le kilo ». Les acteurs s’accordent en effet sur le fait qu’aucun exportateur ne peut s’autofinancer dans la vanille ou du moins, plus aucun n’en prendrait le risque. Ce dernier étant trop élevé.

« Cette décision du ministère pose le problème du financement » nous explique Yssouf Mevazara. Et à ce prix-là, les clients préféreraient attendre que le marché fasse régner sa loi. « Ce sont les clients qui financent les exportateurs, cela a toujours été comme ça, et c’est malheureusement ce que les décideurs étatiques ne comprennent pas » déplore-t-il. Avant de rajouter « cette manie de l’Etat à intervenir sur un marché qui devrait s’auto réguler met à jour leur méconnaissance du fonctionnement même de la filière ». « Ces clients suivent pourtant de très près les actualités sur le produit » nous fait remarquer Joro. « À ce prix-là, ils ne vont jamais avancer de quoi acheter les produits aux producteurs ou aux préparateurs » confirme-t-il. Et certes, la vanille malgache est la meilleure en termes de qualité et que le prix à l’export de 250 dollars le kilo est de 100 dollars inférieur à celui de la campagne de vanille préparée de 2019-2020. Toutefois, selon les analystes de la filière, ce prix est toujours de « 75 dollars à 100 dollars supérieur au prix à l’export d’autres pays producteurs comme la Papouasie Nouvelle Guinée ou l’Indonésie ». La très bonne qualité et les autres spécificités de la vanille malgache, ne justifieraient donc pas ce niveau de différentiel.

Dépréciation des stocks

Face à ces craintes des opéra­teurs et ces analyses d’experts « à l’extérieur », Lantosoa Rakotomalala, ministre de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat, a insisté sur « la force » de la vanille malgache sur le marché mondial. « Quand on est leader, il faut faire une « offensive market » comme on dit » soutient-elle. « Un leader va sur le marché et n’attend pas que le client lui donne un préfinancement, une avance ou que le client fixe le prix ». En effet, d’après la ministre, ce n’est pas aux clients d’influencer. D’autant plus que, selon ses dires, « avec la vanille de Madagascar, on peut développer plus de 300 molécules ».

D’après Marcel Goldenberg, responsable des prix chez Mintec, fournisseur britannique de données mondiales sur les principes alimentaires mondiaux, dans une interview qu’il a accordé à CommodAfrica en juillet 2020, «un marché libre indiquerait une baisse des prix, un prix minimum indiquerait une augmentation des stocks invendus ». Et actuellement, c’est ce qui serait en train de se produire d’après les acteurs de la filière. Le marché serait, selon l’expert, « sur-approvisionné ». Une affirma­tion que les acteurs locaux viennent corroborer. « Je connais des exportateurs qui détiennent actuellement des stocks allant jusqu’à 60 tonnes (t) » note Yssouf Mevazara. « On est face à ce qu’on appelle une dépréciation des stocks, c’est-à-dire qu’on a encore beaucoup d’invendus de la précédente campagne alors que le marché s’effondre ». Les opérateurs enregistreraient ainsi des pertes de plusieurs millions de dollars.

Les chiffres partagés par le ministère du commerce indiquent pourtant une tendance à la hausse des exportations durant les trois dernières campagnes. En 2018-2019, la quantité exportée était de 1 477 tonnes. Durant la campagne 2019-2020, ces chiffres ont augmenté de 303 tonnes allant ainsi jusqu’à 1 780 tonnes. Et au 23 mai 2021, la quantité exportée au titre de la campagne 2020-2021, était déjà de 2050 tonnes. Notons pourtant que cette campagne s’étendra encore jusqu’en fin juin 2021. La ministre Lantosoa Rakotomalala avance alors une projection de report de stocks d’une centaine de tonnes à peine. « Ce qui est un record » souligne-t-elle.

D’après les explications de Marcel Goldenberg dans CommodAfrica en juillet 2020, « à l’échelle mondiale, il reste environ 400 tonnes de vanille invendues de la récolte 2019 ». « En outre, la récolte 2020… devrait être d’environ 2000 tonnes, soit 25% de plus que la récolte 2019 » note-t-il. Et pour cette année 2021, la récolte s’annonce meilleure selon les opérateurs. Aussi, Madagascar représenterait-il cette année 2021, « 77% de la production mondiale de vanille » selon CommodAfrica. « Pour Sambava, la vanille de cette campagne est de bonne qualité. Toutes les conditions (taux d’humidité, précipitation, taux d’ensoleillement…) ont été présentes pour permettre une bonne récolte presque dans toute la région Sava » affirme le Prési­dent de la Chambre de commerce et d’industrie. Et toutes les estimations des acteurs de la filière tendent vers cette forte hausse aussi bien en termes de quantité que sur la qualité.

Une intervention à risques

Il est vrai que l’intervention de l’État dans la fixation des prix minimum au producteur et à l’export semble convenir aux planteurs qui se retrouvent « préservés des variations des prix sur le marché ». Néanmoins, comme l’interpelle toutes les catégories d’acteurs opérant dans la filière, cette mesure comporte énormément de risques. En effet, cette politique d’interventionnisme étatique sur des marchés supposés être libres, a tendance à provoquer « l’inverse » des effets attendus. Les acheteurs internationaux freinent alors leurs achats, pénalisant les pays producteurs. Ainsi, le prix au planteur aura une tendance à la baisse du fait de l’absence de demande à l’export. Le planteur se retrouvera alors seul face au marché.

Dans d’autres pays tels que la Côte d’Ivoire ou le Ghana où l’Etat intervient sur les marchés du cacao, les planteurs bénéficient d’un prix garanti minimum d’achat de leur cacao. Ce qui n’est pas le cas pour Mada­gas­car en ce qui concerne la vanille. Aussi, au lieu de réellement préserver les planteurs des aléas du marché, l’intervention­nisme étatique risque de nuire non seulement à ces derniers mais à la filière en général. Il y a un risque d’effondrement du marché aussi bien au niveau local qu’au niveau mondial, du fait de la grande part de Madagascar sur ce dernier.

Du planteur au client

« Il est vrai que si on se fie aux analyses qui ont été faites à l’extérieur, cela annonçait un peu comme quoi il n’y aura plus de demande de vanille » défend la ministre. Toute­fois, toujours d’après Lantosoa Rakotomalala, le fait qu’on soit arrivé à un volume d’exportation de 2050 tonnes alors que la campagne n’est pas encore terminée, c’est parce que les exportateurs voient actuellement « une forte hausse des demandes ». « Nous prévoyons d’ailleurs d’exporter encore au minimum 150 tonnes d’ici le 30 juin prochain » affirme-t-elle.

La filière vanille malgache, si l’on se réfère aux statistiques partagées par le ministère, semble ainsi se porter mieux que jamais. Les vrais risques ne proviendraient ainsi que du comportement des acteurs eux mêmes qui peuvent soit tendre vers la même vision de la filière que l’État et investissent, soit attendre que les clients fassent la loi sur le marché, comme cela se fait depuis des décennies.

Dans cette optique de faire en sorte que l’activité bénéficie au mieux aux planteurs, le gouvernement américain a initié un projet « qui vise à améliorer les moyens de subsistance de 3000 agriculteurs et à préserver la biodiversité unique de Madagascar ». Parmi les activités du projet, l’on compte la « Sustainable Vanilla for People and Nature (SVPN) » qui, pour trois ans « se propose de conserver la biodiversité, d’empêcher la déforestation et d’améliorer les moyens de subsis­tance des agriculteurs grâce à une production durable de la vanille dans les régions Sava et Analanjirofo ». Ce projet se fait dans le cadre d’un partenariat « Global Development Alliance » entre l’USAID Madagascar, Mc Cormick qui est le leader mondial des saveurs et des épices, et la National Cooperative Business Association CLUSA International (NCBA CLUSA). Cofinancée à hauteur de trois millions de dollars par USAID et Mc Cormick, la SVPN entend augmenter de façon durable la production de vanille de haute qualité, améliorant ainsi la résilience des agriculteurs et de leurs familles face aux divers chocs tels que le changement climatique et la pandémie de Covid-19. Cette initiative tend également à renforcer les coopératives de façon à pouvoir augmen­ter les revenus des agri­culteurs. Dans cette perspective, cinq coopératives de planteurs de vanille ont reçu des formations et ont pu directement vendre leurs produits à Mc Cormick, sans passer par les différents niveaux d’acteurs intermédiaires. Suite à ce projet, 1791 agriculteurs sont à ce jour certifiés Rainforest Alliance c’est-à-dire que leur produit « a été cultivé dans des exploitations agricoles certifiées selon la Norme mondiale pour l’agriculture durable ». Une certification mondiale qui n’est délivrée que suite à plusieurs missions d’audits effectués par des experts internationaux.

Ce genre de projet tend en effet à casser le circuit habituel de la vanille à Madagascar et faire en sorte que le planteur puisse traiter directement avec les exportateurs ou les clients. L’initiative semble concrètement soutenir les planteurs de vanille et la filière en général qui se retrouve avec des produits de qualité et à l’abri des spéculateurs. Une piste qu’il serait sans doute bon d’explorer afin de pouvoir développer la filière et garantir de bons moyens de subsistance pour les planteurs. Sachant qu’aussi bien les acheteurs que les industries et même les opérateurs locaux remettent en cause cette politique d’interventionnisme étatique qui part certainement de l’idée de préserver les producteurs et la filière en général, mais dont les conséquences sur le marché sont loin des objectifs préalablement fixés. À l’exemple de ce qui s’est produit sur le marché du litchi il y a des années de cela. Pour chaque catégorie d’acteurs, « seul le libéralisme peut permettre aux producteurs d’améliorer leurs conditions de vie ».

Lantosoa Rakotomalala , ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat – « Quand on est leader, il faut faire une « offensive market »

Comment se porte la filière vanille actuellement, à Madagascar ?

La filière vanille à Madagascar, c’est une filière qui s’organise par campagne. Et donc, nos références, c’est toujours une campagne par rapport à une autre. Aujourd’hui, nous sommes à la fin de la campagne de vanille 2020-2021 qui normalement se termine le 31 mai 2021 mais pour des raisons de sauvegarde, et dans l’intérêt de la filière et des différents acteurs de cette filière, nous avons opté en Conseil du gouvernement du 26 mai, de reporter au 30 juin 2021 la date de fin de l’exportation de vanille pour cette campagne.

La raison est simple, c’est qu’il y a beaucoup de commandes aujourd’hui qui sont reçues. Tout cela est explicable par rapport au regain, au déconfinement que nous observons un peu partout comme en Europe et aux États-Unis qui sont des grands consommateurs. En effet, statistiquement, 80% des vanilles exportées partent vers ces deux blocs économiques.

Madagascar demeure le leader mondial de la vanille avec plus de 70% de part de marché. Bien évidemment il faut toujours observer les concurrents tels que l’Indonésie ou l’Ouganda qui se positionnent juste après Madagascar en termes de développement de la filière et d’exportation sur le marché. Si on considère donc l’ensemble de la filière, il faut considérer les quatre échelons de la chaîne de valeur de la filière vanille, à savoir les planteurs, les acheteurs-préparateurs-collecteurs, les exportateurs, et à la fin de la chaîne, les importateurs ou ceux qu’on appelle les clients. Et nous, au niveau du Gouvernement, on se focalise aujourd’hui à tirer profit de la vanille, sur l’ensemble de cette chaîne de valeur. Ce, à commencer par les planteurs. Depuis cette campagne 2020-2021, nous avons mis en place la notion de traçabilité. Combien un planteur possède comme quantité de vanille entre ses mains et comment il peut améliorer sa productivité ? Le ministère de l’Agriculture, en charge de tout ce qui est appui aux planteurs, a fait un effort exceptionnel pour pouvoir ainsi accompagner ces planteurs. On a mis la carte numérique aux planteurs depuis l’année dernière pour pouvoir assurer une traçabilité et une quantité. Comment peut-on savoir si on a un revenu décent par rapport à une activité qu’on fait ? C’est par rapport au gain qu’on a pour une année particulière.

L’État intervient ces dernières années dans la fixation des prix. Est-ce une pratique courante pour un marché qui est supposé être libéral ?

L’État n’intervient pas sur le prix. On a vraiment comme un focus sur le prix. Il faut revenir sur l’historique de pourquoi on est arrivé, non pas à une intervention, mais à cette prise de responsabilité de l’État. En 2019, il y avait un crash presque annoncé par rapport à la filière vanille. C’est-à-dire que tous les signaux nous ont permis de constater que le prix de la vanille allait vers une chute brutale. Et cela était de concert avec tous les acteurs de la vanille, notamment les exportateurs qui connaissent bien la filière. L’État est régulateur mais ceux qui connaissent le mieux leur domaine d’activité, ce sont les acteurs en soi. Et donc, quand on a fait toute une réunion/rencontre vers la fin de l’année 2019 avec les exportateurs, notamment les groupements, nous avons pu constater qu’il y avait comme un frémissement du marché. Mais le frémissement du marché, c’est de dire, Ok, baisse jusqu’à 150 dollars le prix. Ce que l’État et les acteurs ne souhaitaient pas par rapport à la qualité. Parce que la qualité de la vanille au cours de ces trois dernières campagnes, ne cesse d’augmenter. Avec la vanille de Madagascar, on peut développer plus de 300 molécules. Donc voyez un peu la force de cet arôme par rapport à différents secteurs d’activité. Et c’est là que nous avons donc pu intervenir ensemble. Je dis encore ensemble parce que quand l’État prend ses responsabilités, on dit qu’il est interventionniste. Quand on ne prend pas les responsabilités, on dit qu’on est laxiste. Et là, on a une filière stratégique. On a le devoir d’agir, de se conforter et de se concerter avec tous les acteurs de la filière. D’où donc la notion de fixation de prix depuis janvier 2020 pour la campagne de 2019-2020 en ayant fixé à 350 dollars FOB, le prix à l’export. On a pu exporter 1780 tonnes pour cette campagne 2019-2020 et aujourd’hui, on n’a même pas terminé la campagne 2020-2021 qu’on est déjà à 2050 tonnes. Donc, la performance globale pour nous au niveau du ministère du commerce, c’est le volume exporté. Il n’y a pas meilleur indicateur que ça en fait.

Toujours par rapport à cette fixation des prix. La majorité des acteurs louent la décision concernant le prix au producteur. Le souci, selon eux, c’est au niveau du prix à l’exportation sachant que les exportateurs ne peuvent s’approvisionner sur le marché sans que les clients ne veuillent pré-financer. Qu’en pensez-vous ?

C’est quoi une position de leader sur un marché ? C’est qui qui a le pouvoir ? L’acheteur ou le leader ? Eh bien, c’est le leader. Pourquoi on est leader ? C’est parce que c’est un produit recherché. On va dire que c’est le seul produit pour lequel on est leader mondial. Et moi, je suis très fière de pouvoir défendre ce produit sur le marché international. C’est un point de vue, je pense, que tout le monde partage. Et donc à ce moment là, pourquoi la filière est-elle tout le temps dans une expectative dans le fait de dire, ok, que va dire le client. Non, nous, on n’est pas d’accord avec cette façon de voir les choses. Quand on est leader, il faut faire une « offensive market » comme on dit. Il faut aller de l’avant. C’est à vous de vous mettre sur le marché mais non pas attendre que le client donne un préfinancement, que le client donne une petite avance, que le client fixe le prix. Non, ce n’est pas à eux d’influencer.

N’est-il quand même pas assez risqué pour nous de fixer un prix à l’export qui soit largement supérieur à ceux de nos concurrents ? Sachant que dans la filière, il est question de millions de dollars en jeu, pour chaque exportateur.

Pourquoi on est arrivé à une performance de 2050 tonnes aujourd’hui, d’après vous ? Qu’est-ce qui explique cela ? Soyons raisonnables et objectifs. Moi, je n’ai que les chiffres pour prouver cette performance. On est le ministère du commerce donc on surveille les exportations, comme dans toutes autres filières. Dans la filière vanille, heureusement, on a une traçabilité des exportations. C’est pour vous dire que si on ne se réfère qu’aux chiffres, je ne peux pas dire que les clients refusent parce que l’État ou parce que Madagascar, car il faut éviter de dire l’État, c’est Madagascar le pays exportateur, qui met des règles par rapport à ce marché. Et aussi, il ne faut pas oublier qu’aujourd’ hui, on exporte 98% de nos vanilles mais l’industrialisation commence à gagner de la place. C’est-à-dire qu’on va transformer localement en extraits de vanille. Donc cela va également augmenter les besoins locaux. C’est en effet un aspect qu’on oublie tout le temps de mentionner. Parce qu’effectivement, toutes ces décennies, on était exportateurs de gousses de vanille comme la Côte d’Ivoire est exportatrice de graines de cacao mais c’est la Suisse qui est producteur de chocolat.

Conseil National de la Vanille – Clé de voûte de la régulation de la filière ?

Se définissant comme étant une plateforme de concertation, le Conseil National de la Vanille (CNV) a pour mission « d’établir le calendrier d’ouverture de la campagne de collecte et d’exportation, de garantir le processus de délivrance des agréments d’autorisation d’exportation ou encore de s’occuper du marketing positif de l’or vert malgache sur le plan international». Le CNV, constitué de 11 représentants des ministères, d’un représentant de la Banque centrale, de 4 représentants des planteurs, de 4 acheteurs-préparateurs, et de 4 exportateurs, vise également à améliorer la situation de la filière ainsi que la professionnalisation des métiers.

Courir après deux lièvres. C’est ce qui caractériserait donc le mieux ce à quoi s’attèle ce conseil actuellement. En pleine restructuration impliquant de grands changements ainsi que plus de missions, ce comité devrait impérativement proposer au gouvernement les prix à appliquer pour la campagne en cours. Et ce, dans les plus brefs délais. Une étape cruciale qui devrait permettre au gouvernement de publier, de façon officielle, la circulaire fixant les prix minima de référence pour la campagne de cette année. Et l’urgence serait de mise compte tenu du fait que la campagne a déjà débuté pour certaines régions productrices de la vanille comme la Diana et la Sofia. Si la fixation des prix minima de référence est une chose, mettre en place une structure des prix de la vanille qui soit conforme aux normes en est une autre. Une tâche qui revient également au CNV. Une structuration des prix qui va de la vanille verte à la vanille préparée et stabilisée ou encore celle destinée à l’exportation.

La restructuration proprement dite du CNV quant à elle consisterait à faire en sorte que ses branchements régionaux (CRV) puissent s’ouvrir à d’autres entités telles que les députés, les sénateurs et les gouverneurs. Avec de bonnes prévisions de production cette année et les défis qui attendent d’être relevés, ce conseil national de la vanille ne risque pas de chômer.