Ankorondrano – Le carrefour Ankorondrano réaménagé

Les travaux entrepris au niveau du carrefour Anko­rondrano, en face de la société Henri Fraise, continuent. Le carrefour sera dédié à un espace ver t qui va redonner des couleurs au centre-ville. Pour se faire, il y aura la possibilité de supprimer le rond-point en face de l’église Jesosy Mamony.

Et ce afin d’élargir l’espace vert et faire rejoindre les deux îlots des deux côtés. « Deux chantiers s’y déroulent actuellement. Il y a d’un côté la construction d’un espace vert et sur cette lancée dans le projet, il est prévu que le rond-point en face de l’église sera supprimé », explique un responsable.

D’un autre côté, l’extension de la route des deux côtés du carrefour avance également à grand pas. « Ainsi de chaque côté on va élargir de 6m. Le but étant d’alléger la circulation sur cette partie. Les travaux d’extension sont prévus s’achever dans deux mois », enchaîne le responsable de chantier.

Des dalots sont en cours de construction pour gérer l’assainissement, cela pour prévenir la montée des eaux en période de pluie. Cet axe est le plus emprunté par les véhicules venant des périphéries de la capitale. Les travaux vont permettre de fluidifier la circulation.