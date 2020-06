Secteur extractif – Les redevances minières reproposées

Vers une hausse entre 4 et 6% de la redevance minière. Le face-à-face entre le gouvernement et le Sénat de mardi dernier a discuté de la nécessité d’augmenter les redevances que les compagnies minières doivent payer. Au sens du code minier actuel, la redevance minière est fixée à 2% de la valeur du produit à la première vente.

Le Premier ministre Christian Ntsay, en réponse à la demande d’un sénateur sur la situation de la société Base Toliara, suspendue depuis le mois de novembre dernier, a souligné cette nécessité. « Il y a beaucoup de paramètres à considérer dans le dossier Base Toliara. Nous cherchons à tirer plus de revenus dans ce type de projet d’exploitation minière. Combien Base Toliara est-elle prête à investir pour le social dans le Sud-ouest de l’île? Quels sont réellement les impacts attendus du projet? Quel est l’intérêt majeur pour le porteur du projet, pour la population locale, pour l’État et pour le pays ? Tout ceci attend des réponses claires de la part de Base Toliara. Quant à la redevance minière, un Benchmarking révèle que celle-ci se situe entre 4 et 6% dans d’autres pays, alors que nous en sommes encore à 2% », a déclaré le Premier ministre. Pour rappel, la compagnie minière Ambatovy, soumise à la Loi sur les grands investissements miniers (LGIM) s’acquitte d’une redevance minière de 1%.

Politique

Le Premier ministre Christian Ntsay a tenu à défendre l’intérêt supérieur du pays face aux projets miniers. Le chef du gouvernement a fustigé certaines organisations de la Société civile de seulement « souffler sur le feu » sur certaines situations sans apporter de réelles solutions. Il a accentué qu’il es t primordial d’avoir une nouvelle politique minière. « Pourquoi les pays riches en produits miniers restent-ils éternellement des pays pauvres. Pourquoi? Cela mérite une réponse », s’est-il adressé à l’assistance au Sénat. « En d’autres termes, nous cherchons à obtenir plus d’avantages car notre pays est riche en ressources minières », a-t-il continué.

Le problème actuel de QMM a été aussi survolé. L’État n’arrive pas à payer ses dettes dans la recapitalisation de QMM s’élevant à 92 millions de dollars. « La compagnie minière déclare ne pas obtenir de bénéfices après presque trente ans d’activités. L’État a ainsi maintes fois augmenté sa part dans la recapitalisation de la compagnie. Mais celle-ci n’a pu être honorée par l’Etat et devient de la dette pour ne pas entrer en dilution de part » a-t-il détaillé. Une situation d’endettement qui n’est plus acceptable selon le Ntsay Christian, qui opte plutôt pour la concession d’une part de la production des compagnies minières pour le pays tout simplement.