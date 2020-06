SANIFER ouvre son 4ème magasin – Un magasin d’espoir en situation de crise

Malgré un contexte socio-économique difficile,l’enseigne leader du marché de distribution de matériaux de construction et de l’aménagementdécide de maintenir l’ouverture de son 4ème magasin.

70 emplois préservés grâce à l’ouverture de SANIFER Akoor Digue

En Novembre 2019, l’enseigne a lancé une campagne massive de recrutement en vue de l’ouverture de son 4ème magasin dans la zone Ouest de la capitale. L’équipe a été constituée et a intégré les rangs depuis Janvier 2020 pour suivre une formation sur le cœur de métier de SANIFER ainsi que sur les techniques d’accompagnement de la clientèle.

Malgré la situation liée à la pandémie du COVID-19, SANIFER a tenu à respecter ses engagements et a décidé d’ouvrir les portes de ce 4ème magasin à Akoor Digue le Vendredi 22 mai 2020. Grâce à l’aboutissement de ce projet, près de 70 emplois ont été préservés.

Depuis 2017, SANIFER s’efforce de tenir sa croissance et ce sont désormais quatre points de vente – avec plus de 570 collaborateurs – qui desservent le marché tananarivien, auxquels s’ajoute le site marchand www.sanifer.mg qui permet, tant aux particuliers qu’aux professionnels dans tout Madagascar, d’accéder et de bénéficier facilement des offres de l’enseigne sans se déplacer.

La décision de maintenir cette ouverture a été un vrai défi pour l’enseigne mais c’est également un message d’espoir qu’elle porte pour un avenir meilleur. Chez SANIFER, nous croyons que, au-delà d’une guerre sanitaire, nous traversons une crise qui permettra de prouver encore une fois l’élan de solidarité qui peut se créer à Madagascar autant dans les victoires qu’en temps difficile.

A propos de SANIFER Akoor Digue

Avec plus de 18.000 références de produits pour la construction et l’aménagement, ce nouveau point de vente marque une avancée dans le concept commercial de SANIFER.

En effet, ces 2.200 m² d’exposition, entièrement en libre-service ont été aménagés selon les meilleures pratiques internationales de manière à optimiser au maximum l’expérience client

SANIFER met un point d’honneur à fournir une même qualité de service et à proposer la même offre quel que soit le magasin visité par le client. Ainsi, de perpétuelles améliorations y sont apportées, que ce soit au niveau du processus client – à commencer par la facilité de se garer dans chacun des magasins avec ses 150 places de parking au minimum – ou sur la gestion logistique.

Cette nouvelle expansion de SANIFER s’inscrit dans son plan de développement quinquennal et répond à la stratégie globale du Groupe TALYS qui mise sur la croissance de ses pôles d’activités, notamment la Distribution. Malgré le contexte de crise sans précédent lié au COVID-19, le Groupe s’efforce de maintenir son cap et marque ici son engagement à contribuer à l’économie de Madagascar.