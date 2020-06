Météo – La vigilance vent fort maintenue sur les côtes Nord-Est

Temps venteux sur la Grande île durant les trois prochains. Le temps sera influencé par l’Alizé qui persiste dans la partie Nord de la Grande île. Le flux de l’Alizé maintient sa force le long des côtes Nord-Est jusqu’à ce jour. Selon les prévisions météorologiques, les vents forts varieront entre 50 km à 60 km à l’heure. La vigilance est de mise pour les usagers de la mer dans la partie Est de Madagascar.

Sur les Hautes terres, un temps venteux animera les trois prochains jours. A partir de samedi, les crachins seront au rendez-vous dans la partie Est. Les températures varieront entre 13 et 14°C pour les minimales et 19°C pour la température maximale sur les Hautes terres centrales. A Fianarantsoa, la température sera de 15°C et pourra grimper jusqu’à 22°C. Elle connaîtra une baisse vers la fin de cette semaine. Au niveau de la côte Est, les températures maximales varieront entre 24° et 25°C.