Maurice – Deux ressortissants étrangers portés manquants

Deux ressortissants étrangers sont portés manquants depuis le 25 avril.

Il s’agit d’Anjarasoa Angeline Rafanomezana, 25 ans et originaire de Madagascar, et Humayun Kobir, ressortissant bangladais âgé de 35 ans. Les deux habitaient Chemin-Grenier.

Toute information à leur sujet doit être communiqué au 999, 208 0034, 208 0035, ou au poste de police le plus proche.

