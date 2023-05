VANGAINDRANO. – Un pasteur de secte soupçonné de viol

Viol sur mineur. Le crime est cette fois imputé au pasteur d’une secte à Ambodisalama-Tsianovana, dans le district de Vangai-ndrano. Il a bénéficié d’une liberté provisoire au terme de sa présentation au parquet. La date du procès reste indéterminée. La victime a 17 ans et vit avec sa sœur. Celle-ci a porté plainte contre l’auteur présumé de l’acte, le 31 mars, auprès de la brigade locale. Elles ont immédiatement été auditionnées par la gendarmerie. Un médecin a été saisi par réquisition pour qu’il soumette l’adolescente à un examen médical. D’après le résultat, elle a perdu son innocence et a souffert d’une douleur au niveau des parties intimes. Avant, le gourou et elle s’entendaient très bien. Selon son récit à l’équipe judiciaire, elle l’a croisé le 27 mars quand elle rentrait de l’école. L’homme a promis de lui offrir un téléphone. Il lui aurait parlé d’un endroit où il allait le lui donner. Mais une fois là-bas, il aurait abusé d’elle. Les gendarmes ont recherché le pasteur. Ils ne l’ont trouvé que le 25 avril. Deux jours plus tard, il est rentré chez lui en obtenant une liberté provisoire.