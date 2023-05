RESSOURCES HALIEUTIQUES – Les pêches thonières au creux de la vague

Se préparer aux défis futurs. Et apprivoiser la prochaine réunion de la Commission thonière de l’océan Indien du 8 au 12 mai à Maurice. Ce sont les deux objectifs de l’atelier du Dialogue national sur le thon de trois jours organisés au Radisson Blu par le ministère de la Pêche et de l’économie bleue et ses partenaires techniques comme le WWF. Etienne Bemanaja, directeur général de la Pêche et de l’aquaculture a révélé « que l’Accord signé avec l’Union Européenne au mois de décembre ne sera effectif qu’au mois de juillet ». Un calendrier qui s’impose par la venue des espèces migratrices dans les Zones économiques exclusives de Madagascar, la plus importante dans la région Diana. Selon cette nouvelle disposition, l’Union Européenne va disposer de trente-deux senneurs, treize palangriers de moins de cent GT et vingt palangriers de plus de 100 GT. Les captures sous la bannière de l’Union Européenne ne devraient dépasser les 14 000 tonnes par an. Par des redevances à 220 euros la tonne, contre 142 dans le précédent contrat expiré en 2018, Madagascar se classe en seconde position des pays ayant cette imposition la plus élevée dans la région vis-à-vis de ce partenariat avec l’Union Européenne. Qui devra encore payer des compensations financières 1,8 million d’euro par an et la contribution des pêcheurs européens à 1,42 million d’euros. Etienne Bemanaja a aussi indiqué les licences actives pour le moment. Dix palangriers pour Japan Tuna, six senneurs pour Interratun avec deux navires d’appui. Il a déploré la pratique « du dispositif de concentration de pêche, DCP, qui se prolifère par la réduction des réserves existantes. Une démarche qui nuit à la reproduction naturelle des thons ». Dans cette bataille, Madagascar compte former les pêcheurs traditionnels aux techniques de la pêche au large, là où se trouvent les thons, et promouvoir l’aquaculture afin de limiter les effets secondaires de la surexploitation des thons à des fins mercantiles.