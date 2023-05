PORTRAIT – Manaly a reçu un bel héritage culturel

De son vrai nom Manalison Keneth Robert, Manaly est un auteur, compositeur et musicien malgache.

Manaly, de son vrai nom Keneth Robert , est originaire du Sud mais résident actuellement à Antananarivo avec sa famille. L’artiste âgé de 43 ans est un homme marié avec des enfants. Ce talentueux Tuléarois joue nombreux instruments : guitare, piano, batterie, kabôsy, harmonica et farara. « Un héritage » dit-il car dès son plus jeune âge, l’artiste Tuléarois a déjà manifesté son amour pour la musique. Grâce à son père Robert Razaka, lui aussi est un auteur et musicien malgache. À partir de 1996, Manaly a fait son entrée dans le monde musical. « À 16 ans, c’est à ce moment-là que j’ai commencé à me faire une place dans l’univers de la musique, » raconte Manaly. Adhérant dans le groupe Zambe en 1998. Avec le groupe musical Zambe, ils ont sorti pas mal d’album depuis 2001 à 2007. Carrière en solo, Manaly a pris son envol et a créé son propre groupe en 2008. Sa musique se tourne davantage vers les variétés. « D’après mes fans, ils disent que le rythme tsapiky et slow me définissent en tant qu’artiste. Je produis également des chansons évangéliques » souligne Manaly. Connu de tous à partir de 2009 à travers le morceau « Ze mitsiko ro mokotse » qui signifie, les gens qui aiment parler d’autrui seront fatigués à la fin. En 2009, il sort son premier album intitulé « Ze mitsiko ro mokotse » qui comprend des titres comme « levaly », « manambaly vazaha ». Le premier grand spectacle s’est produit à Antsonjombe en 2009. « J’étais tellement ému quand le public m’a accompagné avec la chanson Ze mitsiko ro mokotse »

Un art

Le talentueux de Tuléar souhaite véhiculer des messages forts à travers ses chansons. Ses tubes parlent de la lutte contre l’infidélité, contre la pauvreté, la rémission du péché, l’amour au sens propre et l’amour de la patrie. Au total, Manaly a déjà sorti aux alentours de 60 chansons et 6 albums. « Mifohaza ry betorimaso », est l’intitulé du dernier album sorti par le groupe en 2020. D’après Manaly, « la musique est un art mais à part cela c’est mon métier depuis toujours. J’ai un projet en vue en ce moment. Élargir mes connaissances en termes de musique à l’étranger et partager mes expériences là-bas. » Manaly prépare actuellement un duo avec des grandes stars. Un album devrait sortir cette année.