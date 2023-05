JIOI 2023-TRAIL – Nanie Razafindrafara affûte ses armes

À cent quatorze jours de l’ouverture de la XIe édition des Jeux des Iles à Madagas­car, du 25 aout au 3 septembre, les athlètes, qu’ils soient partis à l’extérieur pour un stage de perfection ou qu’ils soient au pays, continuent leurs entrainements. Nanie Madeleine Raza­fin­drafara, coureuse de fond et de demi-fond de l’AS Fanala­manga continue de faire parler d’elle en bien et en performance à Antanana­rivo. Samedi, elle a remporté l’Urban Trail d’une distance de 14 km en solo, en 46’36’’. Cette course appelée Urban Trail, la sixième édition organisée par Rotary Club en collaboration avec la Fédération malgache d’athlé­tisme, entre dans le cadre de la sensibilisation contre la poliomyélite. Pour Nanie Madeleine Razafindrafara, c’était aussi une occasion pour elle de continuer sa préparation en vue de la prochaine édition des JIOI.

« Je ne courrai pas le Trail aux Jeux des Iles, car mes distances de prédilection sont les 5 000 et 10 000 m ainsi que le semi-marathon. Et je choisirai deux distances entre ces trois courses. Je nage complètement dans ma préparation et mon objectif est de remporter de l’or pour Madagascar. » L’athlète précise que, même en l’absence de regroupement par l’État pour le moment, « je continue à m’investir dans ma préparation. De surcroit, mon club, l’AS Fanala­manga, sous la houlette du directeur général, Arleme Rabevahiny, m’aide beaucoup en matière de régime alimentaire afin d’obtenir de nouvelles performances ».

Ayant débuté dans l’athlétisme à l’âge de 21 ans, Nanie Madeleine Razafindra­fara qui a 29 ans actuellement, a déjà défendu les couleurs nationales au cours de trois éditions des JIOIux des iles.Elle sera à sa quatrième participation pour cette année 2023. Elle a couru la distance de 5 000 et 10 000 mètres et a remporté les médailles d’or. Nanie Madeleine Razafindrafara se dit être toujours prête à courir pour Madagascar à condition que l’État malgache prenne en charge tout sur les besoins des athlètes. Et de conclure: « Nous souhaiterions que l’État se penche un peu plus sur le volet social des athlètes car, sans la réussite sociale des athlètes, ils sont limités dans la recherche des meilleures performances. »