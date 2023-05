JEUX DES ÎLES – Les préparatifs s’accélèrent

L’État a du pain sur la planche. Nous n’aurons plus que trois mois pour préparer les Jeux des Iles de l’océan Indien que Madagascar va abriter vers la mi-août.

Course contre la montre. La préparation des XIe Jeux des Iles de l’océan Indien sur le sol malgache (25 aout au 3 septembre) a été au centre du débat lors du Conseil des ministres, hier au Palais d’Iavoloha. Cinq axes majeurs seront dans les priorités des priorités en vue de la préparation des jeux. «Il faut doubler d’efforts», a recommandé, le président Andry Rajoelina, en s’adressant aux responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le président de la République et le ministre Haja Resampa ont même effectué la visite de sites de compétition ce samedi, afin d’évaluer les travaux à faire. Les membres du Conseil international des jeux (CIJ effectueront leur deuxième réunion à Antananarivo du 18 au 21 mai.

Une occasion pour présenter le logo, la mascotte et l’hymne des jeux. Mais aussi pour visiter les sites de compétition, entre autres, le complexe sportif de Vontovorona, du Palais des sports, du stade d’Alaro­bia, du stade Barea, des gymnases d’Ankorondrano et de Mahamasina, d’Analamanga Parc, du stade Makis… La remise aux normes des infrastructures a également été abordée. Comme il a déjà été décidé lors de la première réunion en janvier, il n’y aura pas de village des jeux. Les délégations des iles participantes seront hébergées dans les hôtels de la capitale. Outre les réhabilitations des infrastructures, parmi les gros travaux à faire, il y aura l’installation de la piste en tartan, la remise aux normes de la piscine de Vontovorona, du Palais des sports et la pelouse du stade Makis.

Sous pression

Quant aux équipements de préparation et de compétition des athlètes, une partie est déjà arrivée. D’autres sont en cours de commande grâce à la coopération bilatérale avec l’ambassade de Chine. Parmi les priorités, citons également la préparation de la cérémonie d’ouverture, celle de clôture et l’arrivée de la flamme des jeux. La sécurisation des membres du CIJ, du COJI, des experts internationaux, sera entièrement prise en charge par l’État malgache ainsi que leur hébergement. Et l’un des points le plus important a été la préparation des athlètes. Une partie des équipes nationales bénéficient depuis quelques semaines d’un stage à l’extérieur. «L’athlétisme au Kenya, le badminton, le tennis de table et l’haltérophilie en Chine, la natation en Thaïlande, le judo en France, le tennis aux États-Unis, le basket en France et en Égypte, le handball en France…», peut-on lire dans le rapport du conseil des ministres.

Le coup d’envoi du regroupement des locaux sera lancé la semaine prochaine. Comme lors des jeux de 2007 et 2011, la formule ministre coach sera appliquée prochainement. La troisième et dernière réunion du CIJ est prévue au mois de juin, pour la mise au point final.