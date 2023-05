ÉDUCATION – Les élèves aux comportements difficiles se multiplient

Le conseil de discipline d’un établissement scolaire privé à Antananarivo-ville a décidé de renvoyer définitivement, un collégien, il y a quelques semaines. « Cet élève a été incontrôlable. Il a transformé, souvent, sa classe en chaos. Il manquait de respect envers les enseignants et le personnel administratif de l’établissement. Dernièrement, il n’a pas hésité à hausser le ton contre un enseignant qui l’a sanctionné pour ses bêtises », rapporte le surveillant général de cet établissement scolaire. Un autre établissement scolaire a également remis à leurs familles des lycéens, surpris en train de se droguer à proximité de l’école. Les élèves aux comportements difficiles se multiplieraient. « Les problèmes familiaux, comme la séparation des parents, mènent des élèves à l’échec scolaire et à des problèmes comportementaux et relationnels à l’école. D’autres, en pleine crise de puberté ou en phase d’adolescence, sont tentés à expérimenter l’alcool et la drogue, pour s’intégrer aux autres. Pris dans le filet de ces produits addictifs, beaucoup sont devenus dépendants », indique le directeur d’un lycée privé.