DÉLESTAGE – Réduction des coupures après le black-out

Trêve de courte durée concernant le délestage tournant à Mahajanga mardi soir. Après une longue attente dans le noir depuis lundi toute la journée et jusqu’à mardi soir, les responsables de la Jirama de Mahajanga ont pu trouver du gasoil pour alimenter les deux groupes de la centrale thermique de Marolaka hier, vers 17 heures. Quelques quartiers ont commencé à bénéficier de l’électricité, dont Tsaramandroso-ambony, Mahajanga-be ainsi que les alentours, sans oublier les zones administratives et zones rouges dont les hôpitaux. Toute la ville était finalement alimentée mardi, tard dans la soirée. Mais ce n’était que de courte durée car, hier matin, les coupures tournantes sont reparties, comme auparavant.

La précédente organisation du délestage, de 8 heures à 11 heures a gagné plusieurs quartiers et fokontany. L’après-midi, d’autres endroits sont privés de courant de 14 heures à 17h30.

« La fréquence des coupures à Mahajanga diminuera, mais elle ne sera pas complètement éliminée. Le carburant disponible doit être bien géré pour éviter les longues pannes. La résolution du problème continue. Le gouvernement et le ministère de l’Énergie et des hydrocarbures sont à la recherche d’une solution permanente », stipule-t-on dans le communiqué.