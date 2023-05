ANKILIZATO MORONDAVA – Onze otages arrachés aux ravisseurs

Une escouade de kidnappeurs a sévi à Ankilizato hier vers une heure du matin. Une intervention d’éléments mixtes a permis de libérer les otages.

Une onde de choc s’est abattue sur Mavogisy Ankilizato Morondava. Hier, très tôt le matin, une escouade de bandits de grand chemin a enlevé onze personnes dans le village d’Ambalakazaha. L’acte a été commis par sept bandits munis de fusils et d’armes blanches. Plus intéressés à l’enlèvement de personnes qu’un simple vol de bovidés, les malfaiteurs ont emmené les victimes sous la menace d’armes à feu. Le rapt a été commis vers 1 heure du matin. Dans la prénombre, les malfaiteurs les ont entraînées loin de leurs foyers. Sitôt alertés de l’enlèvement, les forces de gendarmerie ainsi que des militaires déployés dans cette zone, ont conduit une opération. Une poursuite a été aussitôt lancée. En remontant les traces des malfaiteurs et des villageois qu’ils venaient d’enlever, les poursuivants sont parvenus à les localiser. Ayant du mal à tenir en respect des otages se chiffrant par dizaine, les kidnappeurs ont très vite perdu le contrôle de la situation. Dans la mêlée, les villageois qu’ils avaient retenus leur ont échappés.

Isolation

Alors que les otages sont sains et saufs, les ravisseurs désemparés ont pris la poudre d’escampette. Dans leur fuite, les bandits ont réussi à semer les éléments des forces de défense et de sécurité lancés à leurs trousses et ont réussi à s’évanouir dans la nature. Toutefois, les recherches se poursuivent. Les villageois enlevés ont pu regagner leurs habitations mais la peur que les bandits reviennent à la charge subsiste. Devant cette inquiétude, des précautions ont été prises par les forces de défense et de sécurité. À la lumière des informations recueillies, les malfaiteurs avaient planifié d’isoler les otages dans une zone éloignée pour ensuite réclamer une rançon et conduire des négociations. Le projet a néanmoins tourné court lorsque le rapt a été déjoué in extremis par les militaires et les gendarmes. Dans cette histoire, un dessous pouvant rejoindre un règlement de comptes est mis sur le tapis.