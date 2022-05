Journée mondiale de la presse – L’ordre des journalistes s’offre un siège

Enfin. Après quarante huit années d’existence, l’Ordre des journalistes de Madagascar (OJM) dispose d’un siège national. Il se trou­ve dans l’enceinte de l’ancienne Agence nationale Taratra (ANTA), à Ambohidahy.

L’inauguration du siège national de l’OJM a été un des événements pour marquer la journée internationale de la liberté de la presse, hier. L’endroit est ouvert à tous les journalistes, sans exception. Finalement, il aura même pour vocation d’être un centre de presse, avec toutes les installations nécessaires pour la rédaction de textes, le montage vidéo ou radio. Le lieu donne aussi un espace permettant l’organisation d’une formation ou d’une réunion en petit comité. À cela s’ajoutent les activités administratives de l’OJM.

Comme le souligne Monica Rasoloarison, présidente de l’OJM, l’ouverture du siège de l’Ordre démontre qu’il est possible d’avoir des partenariats avec des entités publiques ou privées et non gouvernementales, sans pour autant mettre dans la balance l’indépendance de la presse. Outre l’inauguration du siège de l’Ordre des journalistes de Mada­gascar, la journée mondiale de la liberté de la presse, dans la Grande île, a été marquée par plusieurs activités de réflexions, mais également, de renforcement de la cohésion des journalistes dans toutes les régions du pays.

Les journalistes à l’honneur

Sous la houle t te des bureaux régionaux de l’OJM, chaque région a essayé de mettre en avant l’importance de la presse dans la vie démocratique du pays. Comme un symbole, le coup d’envoi des événements de la journée d’hier a été donné devant la stèle de l’OJM, nouvellement réhabilité, à Soarano. A Antananarivo, s’est ensuivi un sprint de différents événements où les journalistes ont été à l’honneur. Il y a eu le Media Award, co-organisé par le ministère de la Communi­cation et de la culture et les Nations Unies.

Une cérémonie de remise de prix du concours de journalisme d’investi­gation “Grand prix Malina” s’est aussi tenue, hier. La première édition de la conférence-débat “Mivantana”, organisée par l’O JM en partenariat avec la fondation Fridrich-Ebert-Stiftung Madagascar (FES), a conclu cette journée du 3 mai. Les échanges ont porté sur le thème de la journée internationale de la liberté de la presse, “Le journalisme sous l’emprise du numérique”. D’autres conférences “Mivantana” sur d’autres thèmes vont suivre.