Concert RAP – Le rappeur Oboy s’assure déjà de faire un carton

Toujours dans le cadre de sa tournée dans l’Hexagone et fort de son succès, en ayant conquis la mythique scène du Zénith de Paris en avril, le rappeur franco-malgache Oboy promet de faire un carton à Madagascar.

ANNONCÉE le 21 mai à Antsahamanitra, la conquête du public malgache par le rappeur Oboy est d’ores et déjà assurée. Sans aucun doute l’une des grandes sensations du rap francophone à l’heure actuelle, Mihaja Ramananarivo, de son vrai nom, retrouve son pays natal pour le plus grand plaisir de ses fans nationaux. Du haut de ses 25 ans, le jeune rappeur franco-malgache ne se doute sûrement pas de l’engouement qu’il suscite dans la Grande île, mais une chose est sûre, il promet de marquer le public de sa présence.

À peine l’annonce de cette fameuse date pour son premier concert au pays publiée, les ventes de billets s’enflamment auprès de l’organisateur de l’événement Kintana Productions. « C’est vraiment exceptionnel de voir à quel point le public a hâte de découvrir Oboy sur scène. Nous avons déjà épuisé les réservations et le site officiel de la billetterie, le réseau Madabillet, sature au vu de l’engouement du public » confie Lova Rasamimanana, responsable de Kintana Productions. Une belle prouesse d’entrée donc pour le jeune Oboy qui, pour sa part, promet de mettre le feu à Antsahamanitra.

Show international

Entre la curiosité de voir comment un artiste d’une telle envergure sublimera de sa présence la scène d’Antsahamanitra et l’envie d’une découverte musicale inédite, le public a tout aussi hâte que l’artiste lui-même de vivre cet instant. Force est de constater qu’aussi bien Oboy que Kintana Productions nous proposent ici un concept réellement exclusif. Le fait est que majoritairement, les artistes internationaux privilégient toujours des scènes ou des cadres avec plus d’ampleur qu’Antsahamanitra.

Ceci dit, Oboy tient pleinement à jouir de cette fameuse liesse populaire avec ses fans malgaches, ses compatriotes, avec qui il s’apprête à communier une fois sur cette scène mythique. Lova Rasamimanana de rajouter « C’est avec une grande fierté que nous proposerons aussi bien le meilleur pour Oboy, mais surtout pour le public qui se joindra à nous pour cette occasion exceptionnelle ». L’ouverture des portes est prévue à 15h ce 21 mai. Le DJ Weeman assurera la première partie du spectacle dès 16h, Oboy montera sur scène vers 17h30 pour un live de 90 minutes. Un after avec l’artiste se déroulera ensuite au Kudeta Anosy le soir même. Comme promis depuis l’annonce de son concert au Zénith de Paris, Oboy versera les fonds récoltés lors de ce concert à des œuvres sociales et caritatives en faveur des enfants en difficultés dans le pays, notamment en faveur de l’association « Madagascar will rise » et ses actions.