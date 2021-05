Holitiana Rajaonarivony Rabarison – « Le manque de sommeil peut faire baisser l’immunité »

Les nuits blanches sont mauvaises pour la santé. Holitiana Rajaonarivony Rabarison, psychologue clinicienne et psychothérapeute, porte des explications.

L’insomnie touche plusieurs personnes, actuellement. Quelle en est la raison?

Beaucoup souffrent en ce moment de troubles de sommeil à cause de la situation difficile que tout un chacun vit actuellement. Ces troubles peuvent être causés par l’anxiété et l’angoisse, suscités par la pandémie et la crise sanitaire qui existent en ce moment. Les personnes de nature anxieuses peuvent être plus enclin à développer ce trouble.

S’agit-il d’un problème psychique ou d’une maladie?

Le trouble du sommeil peut avoir des causes médicales. Certaines carences, comme certaines maladies peuvent provoquer ce trouble.

Hormis les raisons médicales, le trouble du sommeil peut être catégorisé comme un trouble psychique. Enfin, le trouble du sommeil peut s’inscrire dans une maladie psychique.

Qu’est-ce que le trouble de sommeil engendrera, à la longue?

L’insomnie peut provoquer une fatigue chronique. Elle peut également causer de la nervosité, de l’hypersensibilité et des troubles de l’humeur.

Sur le plan physique, elle peut rendre vulnérable à certaines maladies car le manque de sommeil, lorsqu’il se prolonge dans le temps, peut faire baisser l’immunité.

Les conséquences peuvent donc être des maladies physiques et/ou psychiques.

Certaines personnes prennent des médicaments pour trouver sommeil. Ces médicaments sont inefficaces chez certaines personnes. Pouvez-vous expliquez?

Il faut savoir que pour retrouver le sommeil, il faut être disponible pour s’endormir. Il est important d’être détendu et calme avant d’aller au lit le soir.

Ainsi, la prise de somnifères, aide mais ne suffit pas pour retrouver une bonne nuit de sommeil. Aussi, le fait de prendre des pilules pour s’endormir ne donne pas des résultats lorsque la personne n’est pas disposée à se laisser aller au sommeil. Dans ce cas, il faut agir sur les causes de l’insomnie, car la prise de médicaments ne pourrait régler que les symptômes du trouble. Cela peut se travailler dans le cadre d’une psychothérapie.

Quel traitement est le plus efficace. Les médicaments ou les accompagnements psychologiques?

Les médicaments peuvent être efficaces, si le traitement reste ponctuel. Toutefois, l’accompagnement psychologique, en parallèle du traitement médicamenteux peut agir à plus long terme car il permet de travailler sur les causes du trouble du sommeil. Il existe également des traitements psychologiques qui permettent de retrouver rapidement le sommeil, comme l’hypnose par exemple.