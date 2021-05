Bilan covid-19 – Nette baisse des nouveaux cas

Les places continuent à se libérer dans les hôpitaux et dans les centres de traitement Covid-19 (CTC-19) de la région d’Analamanga, l’épicentre de l’épidémie de coronavirus. De plus en plus de patients y sortent, guéris, et de moins en moins de porteurs du virus de Covid-19 sont admis à l’hôpital. « Le nombre de nos patients stagne autour de quatre vingt dix, actuellement. Il y a encore une semaine, nous avons affiché complets, avec plus de cent patients par jour. », indique une source auprès du centre hospitalier universitaire (CHU) à Anosiala.

Le bilan épidémiologique du 2 mai montre une nette baisse des cas de Covid-19, surtout à Anala­manga. Cent vingt-et-un nouveaux cas sont recensés à Analamanga, à Atsinanana, à Matsiatra Ambony, à Atsimo Andrefana, à Menabe, à Bongolava, à Analanjirofo, à Anosy, à Ihrombe et à Sofia. Analamanga reste le foyer principal de l’épidémie, mais ses nouveaux cas ont chuté à soixante huit, contre plusieurs centaines par jour, au mois d’avril. Il ne reste que trois mille neuf cent vingt-deux patients en traitement, contre six mille, il y a quelques semaines.

Lits inoccupés

Les professionnels de santé ont plusieurs explications. « Il se peut que la plupart des habitants d’Anta­nanarivo aient été déjà infectés par le coronavirus. C’est ce qui pourrait expliquer le fait que des lits restent inoccupés à l’hôpital ». « Le pic a été, peut-être, déjà atteint ». « Les nouveaux cas baissent, car le nombre de tests effectués diminue. Si vous faites le calcul, le taux de positivité reste élevé. Il a été de 20%, le 2 mai ». Avec la circulation du variant sud-africain, les professionnels de santé préfèrent rester sur leur garde. Ils appréhendent, même, une nouvelle vague de l’épidémie. « Est ce la fin de l’épidémie ou une autre vague d’épidémie réapparaitra ? Nous ne sommes pas en mesure de répondre à ces questions. », indique un médecin. Dans tous les cas, la vigilance est requise. Le virus de Covid-19, surtout, le variant sud-africain évolue rapidement, et il peut être mortel. Le 2 mai, onze personnes sont décédées. Ce qui porte à six cent soixante dix-sept le cumul des personnes décédées, depuis mars 2020. Dans les hôpitaux, trois cent vingt neuf personnes développent les formes graves de la maladie.