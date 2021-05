Antsiranana – La liberté de la presse à l’épreuve de la pandémie

Comme tous leurs confrères et consœurs, les journalistes issus des stations audiovisuelles publiques et privées et les correspondants des quotidiens nationaux, regroupés de l’Association des journalistes professionnels (AJPRO) d’Antsiranana, n’ont pas manqué de marquer la date du 3 mai, lundi.

Face à la situation pandémique actuelle, l’événement n’a pas été célébré avec faste comme par le passé. Elle n’a pas eu l’envergure régionale habituelle, car elle n’a vu que la présence des journalistes qui opèrent dans la ville d’Antsiranana. Elle s’est timidement organisée autour de deux activités principales, à savoir une séance de réorientation des journalistes et du débat axé sur le thème adopté par l’Unesco, « L’information comme bien public ». Elles se sont déroulées dans la grande salle de la Chambre de commerce, de l’industrie et de l’artisanat, Place Kabary.

Après une séance de travail dirigée par Pascal Rakotondrasoa, président de l’AJPRO et actuel vice président de l’Ordre des journalistes, les membres ont compris l’une des bases de leur métier : les journalistes ne détiennent pas l’information, mais en leur qualité d’informateurs ils les mettent en forme et en valeur pour le public, utilisateur final.

Et comme les journalistes forment l’information pour avoir une valeur, la rencontre a aussi permis de rappeler le minimum de comportement que les journalistes doivent avoir. Citons, entre autres, la façon de rapporter l’information telle qu’elle est, la diffusion bien fondée ou bien recoupée, la défense de sa liberté, le respect de l’aspect confidentiel des sources ….

« La célébration a eu pour objectif de convaincre les journalistes antsiranais de l’importance de leur rôle exact en tant que personnes qui forment l’information, malgré les difficultés rencontrées pour accéder aux sources et les dangers encourus dans l’exercice de leur profession », explique le président.

Après cette rencontre, les professionnels des médias se sont déplacés en masse pour couvrir l’évènement organisé par le gouvernorat de la région Diana. Tout s’est terminé par une festivité conviviale entre confrères et consœurs, en respectant toujours les recommandations des mesures sanitaires.