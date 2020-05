Une église cambriolée

L’église catholique Victoire Rasoamanarivo, à Mananjary, a été victime de cambriolage et profanation, vendredi. Le tabernacle a été enlevé et abandonné à l’extérieur par les malfaiteurs. La couverture de l’autel, le siège du prêtre et la statue de la Sainte Vierge ont été emportés.