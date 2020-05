Un Institut Pasteur adapté aux besoins du pays

«L’Institut Pasteur de Tananarive a son origine dans le Laboratoire de microbiologie qui fut créé en 1899 à Tananarive » (Revue de Madagascar, Spécial Tananarive, 1952). Sa mission, au début, est de « fabriquer le vaccin jennérien, préventif de la variole, et d’assurer le traitement de la rage ».

En 1897, le général Joseph Gallieni, gouverneur général, prie l’Institut Pasteur de Paris, de désigner pour Madagascar un des premiers médecins coloniaux qui commencent alors à s’instruire dans les laboratoires de Paris, inaugurés en 1898. « Car Pasteur avait prescrit d’entreprendre sans tarder l’étude des maladies pestilentielles qui décimaient les populations d’Asie et d’Afrique. » C’est le Dr Thiroux, médecin de première classe des Colonies, élève de Laveran et de Mesnil, qui est choisi pour organiser le centre d’Antananarivo. Comme tous les initiateurs de Madagascar, il a tout à créer, locaux et personnel auxiliaire.

Le futur Institut Pasteur est alors dénommé Parc vaccinogène. Son premier chef doit aller au plus pressé, celui de produire le vaccin jennérien en quantités suffisantes pour les besoins de la population. Dès la première année, le Service des vaccins peut en fournir 12 000 doses parfaitement efficaces, l’année suivante plus de 250 000. L’installation du service de la rage se fait avec beaucoup plus de difficulté, «car le virus fixe, expédié de France, n’a plus aucune virulence ». En se rendant à Toamasina, le Dr Thiroux peut néanmoins obtenir, à l’arrivée d’un bateau, une souche d’origine qui, « entretenue depuis cinquante ans, sert encore aujourd’hui » (1952).

Cependant, le Dr Thiroux comprend immédiatement qu’un immense champ de recherches s’ouvre à l’activité bactériologiste colonial, « tant dans le domaine de la pathologie humaine et vétérinaire que dans celui de la microbiologie au service de l’industrie ». Il apporte, de ce fait, aux médecins des hôpitaux, l’aide du laboratoire. En outre, il se charge du traitement des lépreux, étudie le charbon bactérien des animaux et la tuberculose bovine, s’intéresse à la microbiologie agricole en sélectionnant et produisant des levures pures demandées par l’industrie locale, et enfin, étudie la fermentation des moûts de riz en vue de la fabrication locale de bière et d’alcool. « À son départ, le Dr Thiroux laissait à ses successeurs un Institut déjà adapté aux besoins du pays. »

Le Dr Neiret le remplace en 1903, assisté par plusieurs adjoints, des médecins militaires. Il effectue des études très complètes sur la rage à Madagascar, dont le virus est plus agressif qu’en France. Plusieurs autres médecins militaires succèdent au Dr Neiret qui est emporté par une courte maladie en 1906. Un médecin civil, le Dr Salvat, à la fois médecin et pharmacien, dirige l’établissement, de 1907 à 1919. Il y crée un laboratoire de chimie où sont étudiés les plantes malgaches et les médicaments empiriques des Malgaches. Il s’intéresse principalement aux questions de parasitologie humaine et animale.

Entre temps, un laboratoire de recherches dirigé par un vétérinaire, le Dr Carougeau, ancien collaborateur de Yersin en Indochine, est annexé à l’Institut. Entre autres travaux considérables, il lance la préparation locale du vaccin anti-charbonneux contre l’épidémie qui décime les troupeaux de bovins. Après le Dr Boucher qui remplace le Dr Salvat, le Dr Georges Girard dirige l’Institut Pasteur de 1922 à 1940 et « lui donna son organisation actuelle » (1952).

Les moyens en personnel, matériel et locaux sont insuffisants et « il fallait faire du neuf ». Avec l’appui du gouverneur général Marcel Olivier, l’établissement est complètement réorganisé. « En 1927, les Dr Roux et Calmette reconnaissaient officiellement l’Institut Pasteur de Tana­narive comme filiale de l’Institut Pasteur de Paris. » L’objectif essentiel « assigné au développement de l’Institut, était d’en faire un centre scientifique devant travailler, sous toutes ses formes ».

C’est pourquoi dans un vaste immeuble et en vue du travail commun, sont regroupés tous les laboratoires de chimie, de la recherche des fraudes alimentaires, du service vétérinaire, de chimie agricole, de phytopathologie et d’entomologie agricole. « Une vigoureuse impulsion et le développement immédiat de l’Institut suivirent cette réorganisation. »