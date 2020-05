Reprise de la vie quotidienne – Quid du déconfinement des sans-abri?

À la recherche de solutions. Il est 10 heures et demie. Une dizaine de femmes et d’hommes s’activent dans la cour de l’école primaire publique de Nanisana. Ils se partagent les tâches pour préparer le déjeuner de sept cents personnes. Un véritable travail à la chaîne : les uns transportent du bois de chauffe, d’autres nettoient de grandes marmites, certains puisent de l’eau, d’autres épluchent des légumes…

Depuis la nuit du 23 mars, ils ont quitté les rues d’Antananarivo à la suite des mesures de confinement annoncées. Ces sans-abri ont été regroupés dans trois centres, à savoir Nanisana, Anosizato et Madcap Isotry. Ainsi, depuis un mois et demi, ils sont en pension complète. « Prendre en charge un millier de personnes n’est pas une mince affaire », affirme Naina Andriantsitohaina, maire d’Antananarivo, en marge de la réception de dons du Fifanampiana Malagasy et des Dames de cœurs, jeudi. Une bouffée d’oxygène pour la commune d’Antananarivo d’autant qu’il faut trois sacs de riz par jour, rien que pour le centre de Nanisana. Une situation intenable sur le long terme au vu des besoins journaliers de ces sans-abris.

Avec la levée progressive du confinement, le sort de ces milliers de personnes suscite des questions. « Il y a plusieurs pistes. Cent cinquante personnes sont prêtes à rentrer dans leur terre natale après le déconfinement. Nous allons les accompagner pour cela. Trente cinq enfants seront pris en charge par des associations », ajoute le maire d’Antananarivo.

Les régimes qui se sont succédé ont mené des programmes de réinsertion des sans-abri. Il s’agit, entre autres, de leur réinstallation à Amoron’Imanga sous Didier Ratsiraka, le démantèlement de La Réunion kely sous Marc Ravalomanana, la création du village d’Andranofeno-Sud sous le régime précédent. Toutefois, les résultats sont mitigés. Les rues de la capitale continuent d’être occupées toutes les nuits. « En collaboration avec les partenaires, nous cherchons des opportunités pour qu’ils puissent avoir un emploi, des expériences, des spécialités ou des compétences », poursuit Naina Andriantsitohaina. Un travail de longue haleine pour ces personnes qui ont été aspirées depuis un certain temps dans la spirale de la misère. En attendant, le maire a annoncé le début des travaux pour l’aménagement d’un abri de nuit d’une capacité de deux cents à trois cents personnes la semaine prochaine.