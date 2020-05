Rallye – Essai de la Peugeot 208 R5

Il s’agissait d’un essai privé, dans un cadre privé, sur le circuit d’Ivato qui a été récemment rénové. Mais plusieurs photos et vidéos ont fuité sur les réseaux sociaux, depuis samedi soir.

Des clichés de la fameuse Peugeot 208 R5 T16, la principale nouveauté du championnat de Madagascar de rallye 2020, ainsi qu’une séquence de quelques secondes. De quoi faire saliver tous les passionnés de sport automobile, toujours avide des dernières évolutions technologiques.

On parle ici d’une machine de 280 ch de puissance pour 400 Nm de couple, sans oublier la liaison au sol affûtée au maximum. Rien qu’à entendre la sonorité, on devine son niveau de performance.

À l’accélération, au freinage, à la sortie d’une courbe, c’est totalement différent. Ceux qui étaient présents à Ivato ont été unanimes : « Elle en jette ! »

L’arrivée d’une R5 constitue une nouvelle étape de franchie. On s’approche, en effet, du sommet. Il s’agit tout simplement de la catégorie la plus avancée, avant celle des WRC (ndlr : WRC3, WRC-2 et WRC).

Dans notre édition du 29 février dernier, on annonçait une présentation officielle du bolide en compagnie des sponsors, prévue pour la mi-mars. Mais le rendez-vous a été ajourné, en raison de la crise sanitaire qui a pris place depuis. Il faudra donc attendre que la situation revienne à la normale. Si les deux équipiers tiennent encore à garder l’anonymat, cette présentation sera l’occasion pour eux de se dévoiler au grand public.