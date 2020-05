Produits agricoles – Un point de vente alternatif en place

Palier aux problématiques du confinement. Le transport et la logistique des produits agricoles vers la capitale restent difficiles pour les producteurs. Une solution est avancée par la direction régionale de l’Agri­culture, de l’élevage et de la pêche (DRAEP) Analamanga et la Maison du petit élevage (MPE). Un point de vente des produits agricoles est mis en place dans les locaux de la MPE à Nanisana. Depuis la semaine dernière, des œufs, des poulets de chair, des saucisses ou encore du poisson ont commencé à être aperçus sur des étals à la MPE, bien qu’en petite quantité encore. « Le projet est à son début. Des producteurs ont été approchés et s’emballent à l’idée. D’autres sont encore quelque peu sceptiques, car divers paramètres sont à étudier, ne serait-ce qu’au niveau des prix », explique le directeur régional de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, pour Analamanga, Vololon­tsoa Razafindratoanina. Tout est étudié en effet, car les deux parties, la MPE, d’un et les producteurs, de l’autre, recherchent chacun leur marge bénéficiaire, malgré un marché réduit. « Le processus tient ainsi compte de cette organisation des producteurs et des négociations de prix. Le ministère appuie dans le déplacement vers la capitale ou encore la logistique, telle la congélation ou autres », ajoute le DRAEP Analamanga. Les produits sont indiqués suivre une traçabilité bien claire, le lieu de production ainsi que les coopératives ou association d’origine des producteurs. L’évolution de la production qui pourrait connaître un ralentissement est déjà anticipée dans l’étude de ce projet alternatif de vente.