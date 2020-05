Portrait – Tojo, guitariste chevronné égaie la toile de sa passion

Le confinement a permis à plusieurs jeunes talents d’émerger grâce à une certaine visibilité sur les réseaux sociaux, Tojo lui n’a cessé de partager son amour pour la musique et ce bien avant cela. Guitariste autodidacte et pédagogue, il se découvre.

Animé par un amour incommensurable pour la musique, c’est un jeune musicien talentueux et fort d’une grande persévérance que l’on se plait à découvrir en cette période de confinement. Les réseaux sociaux, facebook notamment, il en a fait son terrain de jeu depuis un sacré bout de temps maintenant. De nature assez timide et un brin modeste également, Tojo Andrianomenjanahary y ravit près de trente mille abonnés de sa passion pour la musique et particulièrement la guitare, quasiment au quotidien. Avec plus d’un quart de siècle au compteur, le jeune homme se surnommant humblement « Tojo – Guitariste » voue alors la grande majori té de son temps à approfondir son talent, tout en invitant les mélomanes à se joindre à lui pour se perfectionner à ses côtés aussi. « La musique et cet amour particulier que j’éprouve pour cet instrument qu’est la guitare, je suis tombé dedans dès mon plus jeune âge. Je me suis toujours plu à apprendre par moi-même, à être autodidacte, même si, de temps en temps, mon père m’aidait un peu. Je ne maîtrise ni le solfège, ni le solfa, mais j’ai surtout su maîtriser ma guitare en écoutant et m’imprégnant de la musique », confie Tojo. D’autant plus qu’il peut s’illustrer comme un hommeorchestre à lui tout seul aussi, maîtrisant tout aussi bien depuis la guitare basse, le piano et la batterie.

Mahaleo comme initiation

Sur sa page facebook, le jeune homme se plait ainsi à reprendre généralement les plus grands standards du bà-gasy dont il retravaille par la suite les accords, afin que l’on puisse les assimiler à nouveau. Par le biais de plusieurs vidéos, Tojo le mélomane autodidacte se redécouvre ainsi comme un fin pédagogue. Il raconte « Je me rappelle être tombé amoureux de la guitare grâce à ce fameux concert de Mahaleo, dont on avait le DVD à la maison. Je me suis souvent enfermé dans ma chambre en le revisionnant à maintes reprises, en écoutant les mélodies de chaque chanson et en faisant pause pour voir les accords de Dadah Rabel, ainsi que de Nono, que j’appréciais le plus ». La seule école de musique au sein duquel il est allé, reste ainsi la sienne uniquement, mais surtout ce concert en vidéo qu’il retient, depuis, par cœur. Le parcours artistique de Tojo se limite jusqu’ici à sa générosité à partager sa passion pour la guitare sur sa page facebook. Ceci-dit, il se destine à porter haut l’étendard du bà-gasy à l’avenir, forgeant ainsi avec lui une jeune génération de passionnés à suivre ses pas. « Travaillez continuellement votre talent, persévérez et donnez toujours le meilleur de vous-mêmes. Ceci-dit, ouvrez-vous à tous les genres musicaux quand même pour renforcer vos expériences musicales », affirme-t-il. Véritable musicien dans l’âme, Tojo possède également un magasin de guitare à Analakely, où il met un point d’honneur à échanger avec sa clientèle sur sa passion.