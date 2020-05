Matériel médical – Les hôpitaux manquent de respirateurs artificiels

Le respirateur artificiel est une perle rare dans les hôpitaux publics de Madagascar, notamment, ceux qui prennent en charge les malades du Covid-19. Le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Anosiala n’en dispose que trois, deux pour le CHU Joseph Raseta de Befelatànana, pareil pour celui d’Andohatapenaka, plus de quatre dans toute la région Atsinanana, selon des responsables de l’hôpital, la semaine passée. « Le respirateur est ce qui nous manque encore, pour traiter cette épidémie de coronavirus. Les équipements de protection individuelle (EPI), aussi. Pour le reste, c’est plus ou moins réglé », nous confie une source. Nous avons demandé à des sources au sein du ministère de la Santé publique le nombre exact de respirateurs dont Madagascar dispose, mais nous n’avons pas obtenu de réponse.

Ce matériel médical permet d’oxygéner les malades qui présentent des formes graves, comme la détresse respiratoire, de façon à augmenter leur chance de survie. Dans les pays les plus touchés par la pandémie, on compte des milliers de respirateurs en réanimation, mais ce n’est pas encore assez pour tous les malades qui en ont besoin. En France, par exemple, des chiffres circulent qu’il y a plus de cinq mille respirateurs opérationnels.

Heureusement pour Madagascar, cet appareil médical n’aurait été utilisé que sur très peu de patients, depuis la déclaration des premiers cas. Très peu d’entre les cent quarante neuf cas confirmés ont présenté la détresse respiratoire.

Ce manque de respirateur artificiel devrait, bientôt, être comblé. L’Organisation mondiale de la Santé va équiper les salles de réanimation des hôpitaux. Les commandes seraient déjà passées et les appareils devraient être livrés à partir de la troisième semaine du mois de mai. Des entreprises du secteur privé ont, également, promis de doter nos hôpitaux de cet appareil médical.