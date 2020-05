Lutte contre le covid-19 – L’Union des Comores demande du Covid-Organics

Le président Azali Assoumani veut bénéficier du Tambavy pour traiter les malades de son pays. « Nous l’offrirons en signe de solidarité avec nos frères de l’océan Indien », déclare le président Rajoelina.

«Nous offrirons du Covid-19 en signe de solidarité avec nos frères de l’océan Indien. » Le président Andry Rajoelina fait ainsi part de la demande de « tambavy » par le président comorien Azali Assoumani. L’Union des Comores est le premier pays de l’océan Indien qui s’intéresse au remède fabriqué par le laboratoire malgache destiné à lutter contre le coronavirus. Depuis le déclenchement de la guerre sanitaire contre le Covid-19, les îles voisines de l’océan Indien ont chacune leur manière de prendre soin de leurs patients. Vu que les Comores sont le dernier pays de la région à déclarer officiellement la présence de cas confirmés du coronavirus sur son territoire, la guerre sanitaire y commence à battre son plein.

Le président Azali Assoumani n’a pas hésité ainsi à utiliser le remède Covid-Organics pour maîtriser la propagation du coronavirus.

« Nous sommes persuadés que Madagascar est sur la bonne voie pour éradiquer cette pandémie sur la Grande île et nous prions aussi pour le succès de votre pays et, dans ce domaine, ce succès sera le nôtre et celui, bien sûr, de tout le continent africain. (…) J’adresse aussi mes remerciements aux chercheurs de l’IMRA car leurs travaux ont permis de découvrir ce traitement le plus efficace à ce jour contre cette pandémie », indique le président Azali Assoumani sur la visioconférence.

Espoir pour l’humanité

Le remède malgache dénommé Covid-Organics séduit les leaders africains pour vaincre le Covid-19. Bon nombre de pays du continent ont déjà bénéficié du produit fabriqué à base de l’artémisia mélangé avec d’autres plantes médicinales. Bien que les débats se focalisent ainsi sur l’efficacité du « Tambavy » pour les uns, et les résultats de l’essai clinique sur la tisane bio pour les autres, les président africains, quant à eux, saluent le développement de la médecine et de la pharmacopée malgache. Ils affichent leur optimisme car ce remède constitue un immense espoir pour toute l’humanité.

La liste s’allonge dans les rangs des pays qui optent pour la solution malgache proposée par le président Andry Rajoelina. Les pays de l’Afrique de l’Ouest dont la Guinée Équatoriale, la Guinée Bissau, ont déjà reçu leur part de Covid-Organics en provenance de Madagascar. Actuellement, c’est au tour du Congo Brazzaville, selon l’information, de passer une commande du médicament d’ici peu pour traiter les malades du Covid-19.