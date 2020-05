Loi de finances rectificative – Hausse de la part des investissements dans le capital humain

« Le projet de loi de finances rectificative est prêt depuis une semaine », a annoncé le ministre de l’économie et des finances Richard Randriamandrato, au téléphone, hier. « La première mouture du texte est disponible et n’attend plus que la session parlementaire qui devrait débuter cette semaine ». Il a rappelé la nécessité de revoir la loi de finances initiale, à cause de la conjoncture actuelle marquée par la pandémie de covid-19.

La loi de finances rectificative doit, non seulement, prendre en compte la baisse des recettes, mais également les différentes dispositions du gouvernement pour affronter la crise. Il a fait savoir que les recettes ont baissé d’une prévision de 7 mille mil­liards d’ariary (7 617 189 844 ariary), dans la loi de finances initiale à environ 5 mille milliards.