« Live facebook » – Fy Rasolofoniaina amuse ses inconditionnels

Plus un moment de convivialité et d’échange entre le chanteur et ses fans, qu’un concert à part entière. C’est ainsi que se sont illustrées les dernières retrouvailles avec le chanteur Fy Rasolofoniaina, hier après-midi. Un rendez-vous assez inédit de la part de l’artiste qui réjouit habituellement les internautes de quelques surprises de sa part depuis sa propre page facebook, puisque pour l’occasion, c’est sur celle d’une banque renommée de la capitale qu’on l’a retrouvé. Ainsi, vers un peu plus de 15h, le chanteur de « Tiako ianao » et « Mitonia » s’est présenté pour un « live facebook » exclusif, porté par ce dynamisme et cette jovialité qu’on lui reconnait. Ceci-dit, le chanteur jouant la carte de la proximité avec ses fans depuis toujours s’est surtout plu à interpréter, sa guitare à la main, ces chansons qu’il affectionne tout particulièrement. Entre quelques échanges avec son auditoire le temps d’une discussion donc, il reprend avec ferveur « Indray andro » de Rakoto, mais aussi « Make you feel my love » de Bob Dylan. De même, il a aussi mis un point d’honneur à chanter des chansons plus joviales, comme « Lady melody » de Tom Frager. Reconnu et apprécié surtout par la gent féminine pour son charme, Fy Rasolofoniaina a repris avec entrain aussi des ballades romantiques comme « Always love you » de Whitney Houston, « Perfect stranger » de Jonas Blue, ainsi que « Forever » de Shyn et Stéphanie. Enfin, comme pour récompenser la patience de ses fans en attendant un concert en bon et due forme, il a offert en cadeau, aux plus chanceux triés sur le volet, un exemplaire dédicacé de son album intitulé « Andao ».