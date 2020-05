Infection – Un porteur du Covid-19 perdu de vue

Un casse-tête pour l’Etat, une menace pour la société. Une femme testée positive au Covid-19 à Antananarivo est perdue de vue. « Elle ne se trouvait pas à l’adresse qu’elle a donnée, lorsque notre équipe est venue la récupérer, après la sortie du résultat d’analyse réalisé à l’Institut Pasteur de Madagascar (IPM) », rapporte une source auprès du ministère de la Santé publique, hier. Cette femme n’aurait pas décroché non plus, son téléphone portable.

Ce porteur du Covid-19 est recherché. Elle habiterait un quartier de la commune d’Ankaraobato, district d’Antananarivo Atsimondrano. Ce sont les renseignements sur elle, communiqués par le Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du Centre de commandement opérationnel (CCO) Covid-19, samedi. Cette personne aurait été en contact étroit avec un malade du Covid-19 qui est déjà hospitalisé dans un Centre hospitalier universitaire (CHU) de la capitale. « Les personnes qui sont en contact étroit avec les malades sont déjà considérées comme cas suspects. On a effectué un prélèvement sur elle. Le résultat est positif », explique un médecin.

Cette femme ne doit plus bouger de la maison où elle se trouve et doit contacter au plus vite le numéro 034 47 184 90, selon la porte-parole de la CCO Covid-19. La famille de cette femme recherchée est, par ailleurs, invitée à lui transmettre ce message. « Elle contaminera les personnes qui entrent en contact avec elle, si elle ne reste pas confinée », prévient un médecin.

Mais cet individu a-t-il donné les bonnes coordonnées ? « Nous sommes venus dans l’adresse qui est en notre disposition pour la récupérer. Mais elle ne s’y trouvait pas. Nous avons effectué une recherche active dans sa commune, mais en vain. Nous avons vérifié son nom dans la registre du fokontany, mais il n’y est pas inscrit », confie une source. Des personnes auraient, en outre, déjà contacté le numéro cité en haut, mais à part le même nom, les renseignements qu’elles ont donnés, ne correspondraient pas à l’identité de la personne recherchée. Jusqu’à l’heure où nous soumettions cet article, cet individu resterait introuvable.