Gouvernance de proximité – Le comité Loharano adopté en décret

Le gouvernement concrétise sa vision de créer une nouvelle structure sociale au sein de la communauté de base. Conformément à l’initiative du président Andry Rajoelina annoncée vers le début du mois d’avril, le conseil du gouvernement qui s’est déroulé jeudi au Palais d’état de Mahazo­arivo a adopté le décret instituant le comité Loharano.

Le cadre juridique sur le comité Loharano prend forme. L’exécution des dispositions légales sur la nomination des responsables qui vont assumer les fonctions à la base est attendue. Jusqu’à présent, la consultation sur la mise en place de cette structure sociale se poursuit si le mode de désignation pose ainsi de problème dans certains Fokontany. Les habitants exigent plus de transparence sur le processus, de peur que les nouveaux responsables recrutés ne satisfassent pas leurs attentes. D’après les critères énumérés par le président de la Répu­blique, ce sont les personnes de bonne volonté, intègres, non corrompues et dignes de confiance composeront le comité Loharano. Les maires et les députés élus seront sélectionnés d’office pour contrôler et coordonner le fonctionnement du système de gouvernance de proximité.