Coronavirus – Un nombre record de nouveaux cas

Le coronavirus fait quatre guéris en deux jours consécutifs en parallèle à dix-sept nouveaux malades, depuis samedi.

Le coronavirus envahit les régions. Sur fond de célérité de la propagation du coronavirus faisant dix-sept malades découverts en deux jours successifs, mais aucun décès ni forme grave, la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana parle de l’inexistence de consensus mondial dans l’usage d’un médicament pour contrer la pandémie. étant porte-parole du centre de commandement opérationnel de la lutte contre le Covid-19, la Pr Vololontiana a rapporté la détection de quatorze personnes porteuses du Covid-19 et l’existence d’un seul cas de guérison pour le cas de la journée d’hier. La veille, trois personnes sont déclarées porteuses du covid-19, tandis que trois autres personnes en sortent guéries. Le coronavirus sévit dans trois régions depuis samedi, avec un nouveau cas signalé dans la région Haute-Matsiatra et deux nouveaux cas retrouvés dans la région Atsina­nana ce jour-là. Hier, six malades du coronavirus sont signalés dans la région d’Analamanga dont cinq d’entre eux sont issus de Soavima­soandro, un quartier dans le Vème arrondissement de la capitale, et l’un à Andrano­nahoatra Itaosy, en périphérie d’Antannarivo. L’ampleur de la pandémie fait que huit nouvelles personnes deviennent hospitalisées à Toamasina, depuis hier, à cause du coronavirus. Parmi eux figurent deux Français, quatre Philippins et deux Malgaches tous cadres d’Ambatovy.

Localités à risques

Selon le Dr Armand Rafalimanantsoa, dirigeant la surveillance épidémiologique auprès du ministère de la santé et intervenu hier, sur la chaîne de télévision nationale, « Les cas de coronavirus dans la région Atsinanana sont découverts dix jours après les premiers cas découverts dans la région Analamanga. 45 % des malades actuels du coronavirus se trouvent dans la région Analamanga, en l’occurrence à Antananarivo et 31 % dans la région Atsinanana où se trouve la ville de Toamasina ». Tandis que quatre-vingt-dix-huit personnes guéries et cinquante et un malades sont totalisés jusqu’à hier, sur l’ensemble du territoire national, le Dr Armand Rafalimanantsoa rapporte également l’existence de localités à risque. Dans la région Haute-Matsiatra dont le chef-lieu est Fianarantsoa, le dépistage des personnes en contact avec les porteurs du covid-19, se poursuit. Avec la propagation régionale du coronavirus, parmi les localités en danger répertoriées se trouvent Antalaha, dans la région Sava, Mahajanga, dans la région Boeny, Maevatanana dans la région Betsiboka, Arivonimamo dans la région Itasy, et Ambatolampy dans la région du Vakinankaratra. Cette dernière constitue le lieu de transit entre les personnes allant et venant entre la région Analamanga et les régions Amoron’i Mania et HauteMatsiatra.

D’après toujours le Dr Armand Rafalimanan­tsoa, « La moitié des personnes hospitalisées se trouve entre la tranche d’âge 20-50 ans ». La propagation du coronavirus reprend une ampleur malgré la consommation de la tisane CVO. Le biologiste et médecin Luc Rakotovao conseille de « ne pas donner le CVO aux enfants de moins de cinq ans, aux femmes enceintes et qui allaitent ». Déconfinés depuis treize jours, les habitants des régions Analamanga, Atsinanana et Haute-Matsiatra circulent librement sous la menace de la contamination par contact.