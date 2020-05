Concert – Samoëla nourrit la nostalgie de ses fans

En voilà un rendez-vous qui a pleinement su raviver l’envie du public mélomane de retrouver ces lieux de spectacles, de concerts et de réjouissances populaires qui lui manquent tant. Ce weekend, le chanteur à tex te Samoëla s’est plu à surprendre les internautes en annonçant un « live confinement » inédit. C’est ainsi hier après midi, 3 mai, une date qui lui tenait particulièrement à cœur, que le chanteur a égayé la toile d’un concert virtuel unique de sa part. Le fait est que le 3 mai s’avère, avant tout, être un rendez-vous manqué entre Samoëla et ses inconditionnels, puisqu’il a été annoncé que de grandes retrouvailles devaient se tenir, pour l’occasion, au terrain de l’ESCA Antanimena dans le cadre de ses 25 ans de carrière. Un lieu privilégié pour l’artiste, devenu même incontournable pour son public au fil des années, il s’est ainsi substitué aux écrans des fans de Samoëla hier, où depuis chez lui, entouré de ses musiciens, il ravi l’auditoire d’un concert acoustique teinté de nostalgie. Un quart de siècle de musique, de réjouissances et de convivialité, le tout saupoudré de cette touche d’humour un brin salé et satyrique de sa part, c’est ce qui a garni le répertoire de cet événement virtuel. Via sa page facebook officiel, mais également la chaîne Youtube de son label Be Mozik, les mélomanes ont ainsi communié durant près d’une heure autour de ses plus grands tubes. De « Zaza maroroka » avec lequel il inaugure l’instant, à « Amoronao », en passant par « Mila namana », « Kôfa tia », « Taraiky » et « Soly », Samoëla enivre les internautes. Nul doute que nombreux sont ceux qui ont pris place devant leurs ordinateurs ou leurs téléphones, une bière à la main, pour profiter virtuellement du spectacle. « C’est tout ce qu’on peut vous proposer pour l’instant, mais sachez qu’on se retrouvera très bientôt. Prenez soin de vous » évoque-t-il en clôturant ce « Live confinement ».