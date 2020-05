Attaque à Ampefiloha – Une gérante de cash point reçoit une balle

Deux bandits masqués et armés ont tiré sur une gérante de cash point, samedi matin, à Ampefiloha avant de lui voler son sac à main contenant tout l’argent. Introuvables.

Coup de feu. Samedi matin, à Ampefiloha, à côté de l’École normale supérieure, une gérante de cash point a été la proie de deux brigands. C’était vers 7h 30, les rues accueillent déjà beaucoup de passants et les commerçants commencent à ouvrir leurs portes. Personne n’avait rien pressenti. Tout d’un coup, un tir retentissant a plongé piétons, épiciers, motards et automobilistes dans une panique totale.

Une femme a reçu une balle sur la partie de son épaule. Deux individus, portant chacun un masque, l’ont dépouillée de son sac. Elle a été gravement blessée. Elle a tout de suite été amenée à l’hôpital.

Selon les témoignages recueillis sur place, cette victime sortait une clé et allait décadenasser sa boutique, quand les malfaiteurs ont ouvert le feu. Le préjudice n’a pas pu encore être estimé. Des téléphones se trouvaient également dans le sac, avec une somme. Les criminels, en possession du butin, ont quitté les lieux mine de rien. « D’après ce que nous avons remarqué, leur coauteur restait un peu plus loin. Ils lui ont donné le sac et le pistolet. Ils ont continué à pied, tandis que l’autre, en scooter, a démarré en trombe », relate un habitant du quartier.

Braqué

Les personnes présentes ont perdu les bandits de vue. Elles se sont plutôt préoccupées de l’évacuation de la blessée vers l’hôpital. En même temps, elles ont appelé la police du poste avancé local à s’y rendre. Les gangsters n’ont laissé aucune trace.

« La cible serait propriétaire de quelques cash points installés à Ampefiloha. Un de ces points de vente a été braqué il y a un mois. Cette fois, les scélérats ont commis l’acte avec presque le même mode opératoire », raconte une source proche de la victime qui n’a pas souhaité que son nom soit cité. « Ce serait toujours la même équipe qui a perpétré ces hold-up », suppose-t-elle.

La brigade criminelle est maintenant sur la piste des auteurs de ces braquages. « Les premiers éléments de renseignements glanés ne permettent pas, pour le moment, de révéler grand-chose sur l’affaire », explique un limier au sein de cette section saisie de l’enquête.