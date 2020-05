Athlétisme – Lorin Damien rayonne à l’O’Tv la Réunion

Une star malgache de l’athlétisme ne cesse d’impressionner. Après l’île Maurice et Mayotte, O’Sport, une émission de l’O’Tv regardez la Réunion s’intéresse aux conditions d’entrainement des sportifs malgaches pendant le confinement.

C’est une chaîne d’informations de la petite Ile. Sa ligne éditoriale s’appuie sur les sept piliers régionaux. C’est le sprinter, Lorin Damien Razanadrafomba, plusieurs fois médaillé d’or des Jeux des Iles de l’océan Indien qui propose à la chaîne réunionnaise sa séance à domicile en plein confinement.

«O’sport spécial confinement dans l’océan Indien », tel est le thème de l’émission en cette période de crise sanitaire. «On m’a sollicité pour filmer mes séances d’entrainement. J’ai envoyé par la suite la vidéo à diffuser sur la chaîne le 28 avril », raconte le double médaillé d’or des Jeux des Iles de Maurice 2019.

« Depuis le début du confinement, je m’entraine trois fois par semaine chez moi. Je fais entre autres des pompes, du gainage et tant d’autres exercices. Mais en outre, je fais du jogging de temps en temps très tôt le matin ou en début de soirée vers 19 heures, là ou il y a peu de monde dans la rue», résume-t-il des exercices qu’il exécute à chaque séance. Outre les deux médailles d’or en relais 4x100m et 4x400m des derniers Jeux des Iles, Lorin Damien Razanadrafomba avait réalisé un triplé lors des Jeux de la Réunion, entre autres, les métaux précieux des 400m, 800m et 4x400m.

Le sprinter multiple champion national et médaillé d’or des Jeux des Iles, se focalise pour l’heure à la quête du minima en vue des championnats d’Afrique. Ce rendez-vous continental qui est prévu se tenir du 24 au 28 juin en Algérie est reporté pour l’an prochain.