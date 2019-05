Volleyball – Jeux des îles – Deux expatriées dans la sélection

La Fédération malgache de volleyball a publié, ce mercredi, la liste des présélectionnés aux Jeux des Îles. Le prochain regroupement sera lancé début juin.

À l’issue du premier regroupement du 1er au 18 avril, seize joueurs et seize joueuses ont été retenus pour suivre le deuxième regroupement qui devrait être lancé début juin.

La sélection masculine est à ossature de la Gendar­merie nationale volleyball qui a neuf représentants. La deuxième formation de la gendarmerie, la Jeunesse sportive d’Ambatonilita, a pour sa part quatre joueurs, et un chacun pour la CNaPS, Cosfa et Mama.

Deux expatriées évoluant aux Seychelles, toutes des anciennes joueuses du Stef’auto ont été sollicitées par la Fédération pour renforcer l’équipe féminine, en l’occurrence Melissa Ram­bony, centrale de l’Anse Royal, et Alfred Rose de Lima, attaquante de l’Island Waves. Quant aux joueuses locales, cinq des présélectionnées sont issues du club treize fois champion national, Stef’auto 501, cinq également du Volleyball club Diamant, deux du l’AMVB et une chacune de l’équipe vice championne nationale, BI’AS et JMVB.

La plupart des présélectionnés sont des habitués aux compétitions régionales, en Coupe de la zone 7 ou aux Jeux des Îles. « L’arrivée des expatriées dépend du ministère de la Jeunesse e t des sports, lequel devrait prendre en charge leurs billets d’avion. Norma­lement, elles rejoindront la sélection début juin, coup d’envoi du dernier regroupement », précise Tahiana Nirina Andriamanantena, président de la Fédération malga­che de volleyball.

Désistement

L’unique expatrié ciblé par les techniciens, Fabrice Hermann du Camp Ithier Maurice, n’a pas été convoqué compte tenu de sa blessure lors de la dernière Coupe de la zone 7 sur le sol malga­che en février.

Lors du premier regroupement, le volleyball a eu droit à vingt présélectionnés chez les hommes et vingt-sept pour les dames. Les éléments de l’équipe de la Gendarmerie n’ont plus participé au regroupement car ils viennent de disputer une compétition de haut niveau, la Coupe d’Afrique des clubs champions en Égypte.

« Certains joueurs se sont désistés en cours du regroupement pour de raisons de travail, d’études ou aussi sans motif », a confié le numéro un de la Fédération.

La FMVB a confié à Honoré Razafinjatovo l’encadrement de la sélection masculine. Ce head coach est assisté par Étienne Raha­risena et Jacques Bruno Razafy dit Nono. Les filles sont, de leur côté, sous l’encadrement du Français résident, Jean Michel Roche, qui a déjà évolué au Luxembourg et aux Seychelles, assisté par Léa Raharimalala et Sely Didier.

Ce dernier a quitté le navire, suite à une mésentente avec le coach français. Quant à la participation malgache en beach-volley, « nous sommes engagés uniquement en volley classique. On a déjà signalé le ministère pour le cas du beach-volley mais aucune réaction jusqu’ici», a réitéré le président de la Fédération. À l’allure où vont les choses, on risque de perdre d’avan­ce les médailles.