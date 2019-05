Menuiserie à Isotry – Une machine broie la main d’une dame

Les sapeurs-pompiers ont été appelés à secourir une dame dont la main droite a été scindée par une machine à bois stationnaire, dans une menuiserie à Isotry, hier.

Hier, il était à peu près 10h 30 quand l’alerte a été donnée. Les sapeurs-pompiers sont intervenus dans un terrible incident survenu dans un atelier de fabrication d’ouvrages de bois, situé dans le quartier d’Isotry. Une dame âgée d’une quarantaine d’années s’y est retrouvée coincée. En vie, elle a gémi et n’a pas pu bouger après qu’elle a, comme par hasard, mis ses doigts dans l’engrenage. Sa main droite a été broyée par une raboteuse-dégauchisseuse immobile qui a automatiquement fonctionné.

D’après les informations recueillies, elle vient de Mahitsy, dans le district d’Ambohidratrimo. Sa famille et elle ont l’habitude de ramasser de copeaux de bois dans des menuiseries de la ville pour un certain besoin. « Ces déchets sont souvent utiles pour conserver les œufs transportés depuis Mahitsy et vendus à Antohomadinika », explique un habitant d’Isotry ayant constaté de visu le drame. Pour cette fois, elle et son époux sont venus à Isotry pour faire ce travail de collecte.

Elle a fouillé le dessous de l’appareil où elle a ratissé un câble électrique avec les grattures. Tout d’un coup, la machine a démarré et pulvérisé sa main, son auriculaire, son annulaire et son majeur. Fort heureusement, cet outil a rapidement été arrêté, sinon, les conséquences auraient encore été plus que dramatiques.

Inusitée

Cette catastrophe a attroupé les riverains, badauds et commerçants du quartier dont une partie a successivement avisé les pompiers.

L’intervention des sapeurs-pompiers a soigneusement été effectuée. Ils ont fait usage de barres à mine pour élever le dispositif avant d’extraire tout doucement la victime. Cette dernière avait déjà l’air épuisé à cause de la douleur. Transportée d’urgence à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), à Ampefiloha, elle a immédiatement été prise en charge par les médecins dès son arrivée.

Depuis tout ce temps, cette machine d’usinage du bois reste inusitée et n’a connu aucun entretien, d’après les explications reçues. Raison pour laquelle, ces amasseurs de copeaux ne se sont pas beaucoup souciés en accédant à l’atelier. Pourtant, la distribution électrique était toujours alimentée, comme l’a indiqué un sauveteur de l’Organisation des secours (Orsec) de Tsaralalàna, étant présent sur les lieux.