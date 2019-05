Entrepreneuriat – Les projets à fort impact social récompensés

Le verdict est tombé, deux jeunes chefs d’entreprises bénéficieront de l’appui technique et financier des organisateurs de la quatorzième édition du TJE.

Valorisation des ressources locales. Ce principe a été le fil conducteur de la quatorzième édition du Trophée du Jeune Entre­preneur (TJE) dont la cérémonie de clôture s’est tenue hier au Palais d’État d’Am­bohi­tsirohitra. Initiative de la banque BNI Madagascar pour soutenir et pour promouvoir la création d’entreprise chez les jeunes, le concours a pour objectif principal de donner une attention particulière aux Jeunes entrepreneurs qui présentent des projets innovants et qui montrent leur ambition de se faire une place dans le microcosme économique du pays. Pour cette année, la formule classique du TJE a été améliorée afin de proposer plus d’opportunités pour les jeunes porteurs de projet.

Le programme bénéficie d’un appui de cinquante millions d’euros et aura pour ambition de faciliter l’obtention des fonds de démarrage, pour les PME et TPE en octroyant un prêt allant d’un million à deux-cent millions d’ariary. Ainsi, le TJE des années précédent devient à partir de maintenant le «Trophée Croissance +» et à ce prix s’ajoute la nouvelle catégorie pour les entreprises les plus jeunes dans le volet «Start-up Trophée Jeune entrepreneur». Le trophée croissance+ qui a donc été attribué à Liva Ferod Njia­mizaka, président directeur général de NLF Technology.

Accompagnement

Une entreprise ayant comme vocation la vulgarisation de l’utilisation des énergies renouvelables dans la localité d’Ambilobe, dans la province septentrionale du pays.

La catégorie Start-up Trophée Jeune entrepreneur a été remportée par Sanda Rakotoson Andriatonga, gérante de l’atelier Vatolahy à Fianarantsoa qui se consacre à la production de briques compressées stabilisées au ciment. « Notre projet va, à terme, générer des emplois, valoriser les ressources locales, et engendrer le développement durable », souligne-t-elle. Pour cette année, le vainqueur de la catégorie start-up recevra une aide financière non-remboursable pour le démarrage de son projet ainsi qu’un pack spécial incluant un compte courant, un chéquier, une carte visa, un compte Mvola Assurances et BNI net. Le groupe Axian accompagnera le lauréat avec un co-working space et attribuera une connexion internet 4G d’un an.

Dans un souci d’impartialité, les membres du jury ont été composés entre au­tres des responsables de la BNI, de l’Économic dévelopment Board of Mada­gascar, du ministère de l’Industrie et du développement du secteur privé, de journalistes économiques ainsi que de la fédération des chambres de commerce malgaches. Ayant été le premier à remporter le prix, l’actuel chef de l’État de conclure que « Dans la vision d’un Madagascar émergent, nous souhaitons changer les mentalités et inciter les jeunes à ne plus se contenter de chercher un emploi mais de créer eux-mêmes des opportunités via des projets structurants, à innover, créant par le même temps leurs propres emplois. »