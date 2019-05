Concert – Le groupe Mahaleo revient avec Fafah

Des retrouvailles qui s’annoncent chaleureuses, festives, avec une touche de fantaisie de la part de Gasy Events. C’est ainsi que s’annonce le concert de Mahaleo ce week-end.

Le rendez-vous culturel et musical à ne pas rater, c’est celui de demain à partir de 15 heures au Palais des Sports et de la culture Mahamasina.

« Somambisamby » comme il s’intitule est la promesse d’une liesse populaire, d’une euphorie collective comme l’apprécient ses inconditionnels depuis bientôt un demi-siècle maintenant. C’est un concert exceptionnel que le groupe mythique Mahaleo annonce pour ce dimanche. D’autant plus qu’avec Gasy Events à l’organisation, le public en prendra pleins les yeux en plus de se laisser émerveiller les oreilles par les tubes intemporels du groupe.

À la veille de ce grand évènement, qui s’annonce déjà comme les prémices d’une année faste pour la bande à Dama, Bekoto, Dadah, Charles et Fafah, l’organisation est bien rodée, fin prête à accueillir les milliers des fans qui chanteront à l’unisson les plus belles morceaux du groupe. Justement, Fafah, malgré ses soucis de santé, promet que le public ne sera pas déçu de ces retrouvailles. « Qu’on se rassure, il occupera une place d’honneur tout au long de ce concert, il sera au cœur même de l’évènement. Exclusivement pour l’occasion, au début du concert, il a concocté une charmante surprise pour les fans du groupe », affirme Liva Ramanandratosoa de Gasy Events en tant que porte-parole de Mahaleo.

Nostalgie et découverte

Ayant continuellement su faire le lien entre toutes les générations à la veille de ses cinquante années de scène, Mahaleo enchante toujours autant comme aux premiers jours. Liva Ramanandratosoa confie « Même si Raoul et Nonoh ne sont plus des nôtres, le groupe garde toujours cette authenticité qui en fait sa force. De même, si Fafah ne participe pas activement au concert à cause de ses problèmes de santé, le groupe a su parfaitement combler leur absence tout en faisant preuve de respect envers lui ».

Ainsi, sur les trois parties composant ce concert, les inconditionnels de Mahaleo seront bel et bien gâtés pendant près de quatre heures de spectacle. D’autant plus que Gasy Events jouera pleinement sur la mise en scène pour éblouir le public. La première partie laissera la part belle à la nostalgie, puisque le groupe revisitera ses plus belles chansons depuis 1972 à 1992 avec une ambiance de feu de camp sur scène. Laissant la part belle au « Revirevy ambony tamboho», la seconde partie sera l’occasion de jouir des compositions en solo des membres du groupe, sachant que Dama, Bekoto et Dadah ont chacun eu un parcours en solo des plus riches aussi.

La troisième partie quant à elle sera l’occasion pour le groupe de partager la scène avec la jeune génération. Notamment la jeune Kaloina qui accompagnera surtout Dadah, ainsi que Ony chanteur de Zandry Gasy qui, avec un timbre de voix similaire à celui de Fafah égayera les chansons du groupe à l’image de son idole. Soyez donc au rendez-vous.