CHU-JRA – Le centre de radiothérapie pour bientôt ?

Le centre de radiothérapie construit au niveau du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU-JRA) sera achevé à la fin du mois du moins en ce qui concerne l’infrastructure. D’après les informations, le Bunker érigé derrière l’hôpital, étendu sur une surface de 460 m2 devrait être opérationnel d’ici la fin du mois. « Les travaux avancent bien et seront achevés à la fin du mois de Mai », explique le Docteur Malala Razaka­naivo, oncologue-radiothérapeute au niveau du CHU-JRA. L’infrastructure sera pour bientôt mais les équipements sont encore en attente d’après les explications. « En ce qui concerne les équipements, la dotation est d’autant plus difficile puisque ces derniers requièrent une infrastructure suivant les normes, entre autres, l’épaisseur des murs et d’autres détails à parfaire. Ce qui rassure c’est que l’infrastructure sera bientôt terminée et celle-ci pourrait accueillir les équipements adéquats », enchaîne le médecin.

Prévus s’achever deux ans plus tôt, les travaux ne seront finalisés que pour ce mois. La pose de la première pierre a été effectuée vers octobre 2016 mais le centre ne serait disponible que deux ans après. Le bunker a la capacité d’accueillir sept cent cinquante patients. Plus de neuf cent à mille patients sont accueillis chaque année au niveau du service oncologie du CHU-JRA Ampefi­loha. Le centre se charge surtout des personnes souffrant d’un cancer à un stade avancé : « Plus de 70% à 80% des malades atteints de cancer nécessitent une radiothérapie. En l’occurrence ceux ayant un cancer à un stade plus avancé ; notamment pour les tumeurs solides », rajoute le Docteur Malala Razakanaivo. Un seul matériel est fonctionnel en ce qui concerne la cobaltothérapie au niveau de l’hôpital de Befelatanana. Dans la capitale, outre les hôpitaux privés, seulement quelques hôpitaux publics possèdent un centre de radiothérapie dont le centre Hospitalier de Soavinandriana et celui de l’hôpital « manara-penitra ».